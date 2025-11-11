Při příjezdu na místo majitelé sice přiznali, že by v domě mohlo být asi 40 psů, ale konečné sčítání šokovalo i zkušené inspektory. Bylo objeveno 80 psů, převážně plemen čivava, pomeranian a jejich kříženců, spolu s jednou kočkou. Celá zvířecí „menagerie“ musela být přemístěna do záchranných center RSPCA v Hertfordshire, Essexu, Cambridgeshire a Norfolku.
Mnozí nebyli zvyklí na vztah s lidmi a museli se teprve učit chodit na vodítku. Téměř všichni nikdy nezažili pobyt venku, což pro ně bylo zpočátku velmi stresující a děsivé.
Místo dvou desítky. „Nemohla jsem dýchat“
Charita uvedla, že chov původně začal se dvěma nekastrovanými psy. Situace se vlivem nechtěných vrhů postupně a nekontrolovatelně zhoršovala. Záchranná akce, během níž byla zvířata převážena do různých center RSPCA a dalších partnerských charit, trvala celých pět dní.
Záchranná referentka Ellie Barnes-Wilsonová potvrdila, že majitel své psy očividně miloval. Nicméně takový počet zvířat v domácím prostředí nebylo možné řádně opečovávat. Všichni psi byli namačkáni ve třech malých místnostech, které silně páchly čpavkem.
„Podmínky, ve kterých se psi nacházeli, byly nesmírně znepokojující – místnosti byly tmavé a vlhké. Mně samotné se v nich špatně dýchalo. Oči nás pálily natolik, že jsme je nemohli otevřít,“ popsala Barnes-Wilsonová děsivé prostředí. Amoniak byl tak silný, že většina psů viditelně trpěla popáleninami rohovky, což vedlo k zakalení očí.
„Psi byli všude – našla jsem několik štěňat starých jen týden v krabicích a další byli třeba v šatních zásuvkách,“ dodala referentka. Zdůraznila, že ačkoli majitel své psy miloval, nepožádal o pomoc, když se situace poprvé začala vymykat kontrole. A právě v tu chvíli se začaly zhoršovat i standardy péče a welfare.
Poučení pro Adoptober
Psi byli z domu odvezeni v dubnu a RSPCA tento případ nyní využívá k osvětové kampani Adoptober zaměřené na hledání nových domovů. Podobně jako to třeba u nás organizuje server Pesweb, Hledač zvířat či přímo psí útulky.
„Co je opravdu děsivé, je to, že tato situace vznikla pouze ze dvou psů – a neochoty nechat psy vykastrovat. Měli nehodu v podobě nechtěného vrhu a přemnožování jednoduše pokračovalo a pokračovalo,“ shrnula záchranářka s tím, že na majiteli byl po odvezení posledního psa vidět obrovský pocit úlevy.