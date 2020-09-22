Toužíte po parťákovi, se kterým si budete mít vždycky co říct, nebo vám jen doma chybí pořádný rozruch? Zapomeňte na tiché společníky a pojďte se podívat na výběr 30 mazlíčků, kteří vám svými zvuky, gesty a neustálým štěbetáním nedají ani chvíli vydechnout. Žako šedý je považován za nejinteligentnějšího papouška, který se dokáže naučit stovky slov a používat je ve správném kontextu.
Kakadu vyžaduje neustálou pozornost a svou náladu dává najevo hlasitým křikem nebo vztyčováním nápadné chocholky.
Ara ohromuje svou velikostí a schopností vydávat extrémně hlasité skřeky, které slyší celé sousedství.
Andulka vlnkovaná je neúnavný švitořil, který si pro sebe dokáže povídat celé hodiny a snadno se naučí krátké fráze. Je to papoušek střední (délku těla mívá do 20 cm) a pochází z Austrálie. K nejrozšířenějším patří nejen pro pestré zbarvení, ale též pro svou přátelskou, milou a hravou povahu.
Korela chocholatá vyniká spíše v pískání melodií a napodobování zvuků domácnosti, jako je zvonění telefonu.
Špaček obecný je překvapivě talentovaný imitátor, který dokáže věrně napodobit lidský hlas i vrzání dveří.
Krkavec je vysoce inteligentní pták, který s majitelem komunikuje hlubokým hlasem a dokáže řešit složité hlavolamy.
Siamská kočka je známá svou extrémní upovídaností a hlubokým, až dětským mňoukáním, kterým komentuje každý váš krok.
Bengálská kočka projevuje svou divokou krev aktivitou a častým mňoukáním, když se nudí nebo chce lovit.
Sibiřský husky namísto štěkání používá širokou škálu vytí a „mluvení“, čímž dává najevo svůj názor na vaše povely.
Beagle je náruživý lovec, který každou stopu nebo návštěvu oznámí svým typickým táhlým a hlubokým vytím.
Čivava je malý, ale velmi hlasitý hlídač, který nebojácně vyštěká cokoli, co se jí nezdá v pořádku.
Jezevčík má silný hlas a tendenci se hlasitě dožadovat jídla nebo pozornosti svými specifickými zvuky.
Miniaturní pudl je velmi vnímavý a svou touhu po aktivitě vyjadřuje neustálým kňouráním nebo panáčkováním.
Potkan s vámi komunikuje jemným okusováním, olizováním rukou a radostným poskakováním, když vás vidí.
Morče je proslulé svým hlasitým pískáním, kterým reaguje především na šustění sáčků nebo otevírání lednice.
Osmák degu žije v neustálém sociálním kontaktu a se svými společníky i lidmi komunikuje ptačím cvrlikáním.
Fretka projevuje nadšení tichým „kvokáním“ a divokým tancem, při kterém naráží do nábytku.
Činčila vydává jemné štěkavé zvuky, když se jí něco nelíbí, nebo tiché pískání v rámci klidné komunikace.
Králík sice nemluví, ale dupáním zadníma nohama dává velmi jasně najevo nespokojenost nebo strach.
Agama vousatá s vámi mluví skrze pohyby, kdy kývání hlavou značí dominanci a pomalé mávání končetinou naopak podřízenost.
Chameleon mění barvu svého těla podle emocí, takže rudé barvy mohou znamenat agresi a tmavé odstíny zase stres.
Strašilka komunikuje pasivně svým houpavým pohybem, kterým napodobuje list ve větru a reaguje tak na vaše pohyby v okolí.
Mýval severní je nesmírně hlučný a šikovný, přičemž používá širokou škálu vrčení a pískání při průzkumu bytu.
Fenek je hyperaktivní pouštní liška, která vydává pronikavé vřískavé zvuky, když má radost nebo se cítí osaměle.
Prasátko je velmi emocionální a svou náladu vyjadřuje celou škálou zvuků od spokojeného chrochtání až po hysterický kvičení.
Koza kamerunská vás bude neustále doprovázet a hlasitým mečením si vynucovat pamlsky nebo pohlazení.
Kachna indický běžec neustále vtipně pobíhá po zahradě a svým nepřetržitým kvákáním komentuje každý nalezený hmyz.
Axolotl sice nevydává zvuky, ale pozorně sleduje pohyb majitele za sklem a reaguje „tancem“ u hladiny, když čeká na krmení.
Kudlanka nábožná komunikuje vizuálně, kdy při pocitu ohrožení roztáhne křídla a zaujme fascinující bojový postoj.
