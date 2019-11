Bubbles je nejstarší oslice na světě. Právě oslavila šedesátku

Bubbles žije v dětském a rodinném parku Hatton Adventure World ve Warwickshiru, což je oblast poblíž Birminghamu v centru Velké Británie. Svou kariéru v pozdním věku prožila jako bavič dětí, když se ve svých čtyřiceti přestěhovala z farmy.

To byl právě věk, kterého se běžně osli dožívají. „Je jasné, že teď vypadá na svůj věk, ale je stále v dobré kondici. A hlavně v srdci zůstala mladá,“ tvrdí manažer parku Richard Craddock.

„Má pořád hodně energie, tedy na svůj věk, nelze to srovnávat s mladšími osly,“ doplnil. Podle něj lze Bubblese přirovnat k přírodnímu úkazu. Zatím nejstarší osel registrovaný v Guinnessově knize rekordů měl 54 let. A v přepočtu na lidské roky by jí vlastně bylo 180 let.

Podle manažera je za tak dlouhou výdrží fakt, že se těší na návštěvníky parku a to ji udržuje v kondici. Prostě si užívá jejich společnost.

„Je tu s námi od začátku, kdy jsme otevřeli park. Od té doby se tu vystřídalo hodně oslů, ale Bubbles zůstává. Jsem tu od začátku, stejně dlouho jako Bubbles, a ona je pořád tu a stejně silná a svěží,“ vzpomíná Craddock.

„Je jako babička. V průběhu let jsme s ní všichni vyrostli. Je mezi zaměstnanci velmi oblíbená a rozhodně se o ni postarají,“ je přesvědčený manažer.