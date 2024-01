Vybírejte nejroztomilejší mazlíky ledna, hrají o ceny. I ten váš může

Do toho lednového dorazily stovky čtenářských fotografií, opět většinou psi a kočky, nicméně sekundovaly jim i agamy, nechyběli papoušci, osmák nebo kuře. Děkujeme za krásné snímky. Redakce z nich vybrala 276 nejlepších do ankety, z níž vzejdou tři vítězové poukázek do Super zoo v hodnotě dva tisíce, tisíc nebo pět set korun (viz komerční rámeček níže).

Nejroztomilejší mazlíčky ledna vybírejte ZDE. Jak pro své favority hlasovat? Stačí z náhodně generovaných dvojic fotografií vybrat vždy tu, která vám připadá roztomilejší nebo vás víc zaujme. Hlasovat můžete i opakovaně až do 31. ledna 2024, poté vyhlásíme vítěze.

Hlasujte, opravdu je mezi fotografiemi z čeho vybírat, navíc se k anketě až do konce ledna můžete vracet. Aby bylo vaše hodnocení fotografií mazlíčků co nejférovější, pomáhá s tím hodnocení Elo (viz vysvětlení níže). Hlasujte dle libosti, a současně už můžete posílat fotky do soutěžního kola na únor – opět se bude hrát o hodnotné ceny.

Snímky do únorového kola vkládejte ZDE Pokud se chcete zapojit do dalšího soutěžního kola ankety, je to snadné. Snímky svých mazlíků, konkrétně jednu vybranou kvalitní šířkovou fotografii, vložte ZDE. Redakce vybere ty nejlepší fotky zaslané do 14. února 2024 včetně, čtenářské hlasování pro lednové kolo začne 15. února.

Komerční rámeček

Výhry pro nejroztomilejší mazlíčky V lednu 2024 můžete v anketě Nejroztomilejší mazlíček hrát o poukázky na nákup do Super zoo:

1. místo: poukázka v hodnotě 2 000 Kč

2. místo: poukázka v hodnotě 1 000 Kč

3. místo: poukázka v hodnotě 500 Kč



Víte přesně, co má váš mazlíček nejraději a co by mu udělalo radost? Vše, co potřebujete, najdete v Super zoo: kvalitní krmiva, pamlsky, doplňky, vybavení, hračky a další chovatelské potřeby. Vybírat můžete z těch nejkvalitnějších produktů pro psy, kočky, drobné savce, ptáky, rybičky a terarijní zvířata. Super zoo klade velký důraz na kvalitu, proto svým zákazníkům nabízí také vlastní značky vyvinuté s láskou ke zvířatům: Elbeville, Ontario, Prospera Plus, Rasco Premium, Repti Planet a další. Pokud si nejste výběrem jistí, odborný personál na prodejnách vám rád pomůže a poradí. Poukázky lze uplatnit na e-shopu a ve více než 180 prodejnách po celé ČR.

Elo je fér hodnocení, jako v šachu

Pokud hrajete třeba šachy, je vám tento způsob známý. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho her. Dá se aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev: rozdíl v bodech Elo určuje, jak velkou pravděpodobnost výhry daný hráč (soutěžící) má. Jak Elo funguje, se dozvíte v tomto PDF dokumentu.