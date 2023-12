Vyberte nejroztomilejší mazlíčky prosince, vyhrají granule a kapsičky

Snímky do lednového kola vkládejte ZDE Chcete se zapojit do dalšího soutěžního kola ankety? Je to snadné. Snímky svých mazlíků – konkrétně jednu vybranou kvalitní šířkovou fotografii – vložte ZDE. Redakce opět vybere ty nejlepší snímky zaslané do neděle 14. ledna 2024, čtenářské hlasování pro lednové kolo začne 15. ledna.