Není nic jednoduššího, než poslat jednu opravdu povedenou a kvalitní šířkovou fotografii svého zvířecího mazlíčka, a pak si počkat na začátek hlasování ve fotoduelu (princip soutěže je popsán níže), abyste svého favorita mohli podpořit. Hlasování není nijak omezené, přesto jde o maximálně spravedlivý princip. Zkuste to, pokud si chcete zahrát.
Fotografie mazlíčků na prosinec vkládejte ZDE
Chcete-li se zapojit do prosincového kola soutěžní ankety Nejroztomilejší mazlíček, vložte ZDE jednu aktuální a kvalitní šířkovou fotografii svého zvířecího parťáka. Čas máte do neděle 14. prosince, 15. začne hlasování.
Výhry v anketě Nejroztomilejší mazlíček
Pro prosincové kolo ankety Nejroztomilejší mazlíček jsme připravili soutěž o krmivo z nové řady Brit Premium by Nature pro kočky nebo psy (jedno nebo druhé podle výběru konkrétního výherce).
1. CENA
2. CENA
3. CENA
Brit už desítky let vyrábí krmiva pro zvířata s láskou, aby se jim dostalo té nejlepší péče. Jeho základním know-how je dlouholetá dobrá praxe v oblasti výživy psů a koček.
Jednička českých chovatelů: Brit Premium by Nature
Brit Premium by Nature Sensitive Lamb
Brit Premium by Nature Cat Sterilized Lamb
Jaký je princip hlasování v soutěži?
Ve fotoduelu, který odstartuje 15. prosince, budou čtenáři vybírat vždy ze dvou náhodně vygenerovaných fotografií tu pro ně zajímavější a atraktivnější. K hlasování se mohou kdykoliv vrátit a hlasovat opakovaně.
Aby byl výsledek co nejspravedlivější, podílí se na jeho výpočtu tzv. hodnocení Elo – pokud hrajete třeba šachy, je vám tento způsob známý. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho jednotlivých her, což lze aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev. Pravděpodobnost výhry daného hráče tedy určuje rozdíl v bodech Elo a rozhodne „výkonnost“ té které fotografie a hodnotné ceny v podobě krmiva z nové řady Brit Premium by Nature od české značky Brit vyhrají tři nejlepší prosincoví „hráči“.