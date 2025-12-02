Začíná prosincová hra o krmivo pro psy nebo kočky. Stačí poslat fotografii

Poslední měsíc v roce, poslední letošní příležitost vyhrát na základě jediné fotografie kvalitní krmení pro psího nebo kočičího mazlíčka na pár měsíců. Ještě jste to nezkusili? Tak zalistujte fotogalerií ve svém mobilu, vyberte tu nejrozkošnější fotografii svého zvířecího parťáka a pošlete ji do prosincového kola fotoduelu Nejroztomilejší mazlíček. Tentokrát se hraje o krmivo z nové řady Brit Premium by Nature.

Tři nejroztomilejší mazlíčci prosince 2025 si odnesou krmivo z nové řady Brit Premium by Nature. Bude mezi nimi ten váš? | foto: Profimedia.cz

Není nic jednoduššího, než poslat jednu opravdu povedenou a kvalitní šířkovou fotografii svého zvířecího mazlíčka, a pak si počkat na začátek hlasování ve fotoduelu (princip soutěže je popsán níže), abyste svého favorita mohli podpořit. Hlasování není nijak omezené, přesto jde o maximálně spravedlivý princip. Zkuste to, pokud si chcete zahrát.

Fotografie mazlíčků na prosinec vkládejte ZDE

Chcete-li se zapojit do prosincového kola soutěžní ankety Nejroztomilejší mazlíček, vložte ZDE jednu aktuální a kvalitní šířkovou fotografii svého zvířecího parťáka. Čas máte do neděle 14. prosince, 15. začne hlasování.

Výhry v anketě Nejroztomilejší mazlíček

Pro prosincové kolo ankety Nejroztomilejší mazlíček jsme připravili soutěž o krmivo z nové řady Brit Premium by Nature pro kočky nebo psy (jedno nebo druhé podle výběru konkrétního výherce).

1. CENA
pro psa: 3 x 15 kg balení krmiva pro dospělé psy Brit Premium by Nature
pro kočku: 4 x 8 kg balení krmiva pro dospělé kočky Brit Premium by Nature

2. CENA
pro psa: 2 x 15 kg balení krmiva pro dospělé psy Brit Premium by Nature
pro kočku: 3 x 8 kg balení krmiva pro dospělé kočky Brit Premium by Nature

3. CENA
pro psa: 1 x 15 kg balení krmiva pro dospělé psy Brit Premium by Nature
pro kočku: 2 x 8 kg balení krmiva pro dospělé kočky Brit Premium by Nature

Brit už desítky let vyrábí krmiva pro zvířata s láskou, aby se jim dostalo té nejlepší péče. Jeho základním know-how je dlouholetá dobrá praxe v oblasti výživy psů a koček.

Jednička českých chovatelů: Brit Premium by Nature
Nová řada krmiv Brit Premium by Nature respektuje různorodost mezi plemeny a individuálními výživovými potřebami psů i koček. Více na www.krmivo-brit.cz

Brit Premium by Nature Sensitive Lamb
Prémiové kompletní krmivo s jehněčím masem, ideální pro dospělé psy všech plemen s citlivým trávením. Obsahuje vysoce stravitelné bílkoviny, rýži a funkční bylinky pro podporu imunity a zdravého zažívání. Receptura má vysoký obsah jehněčího masa doplněného o lehce stravitelnou rýži. Obsažený glukosamin, chondroitin a kolagen podporují zdraví kloubů, bylinky a ovoce pak silnou imunitu psa. Krmivo je dále obohaceno o lososový olej.

Brit Premium by Nature Cat Sterilized Lamb
Kompletní hypoalergenní receptura s jehněčím masem pro dospělé kastrované kočky s citlivým zažíváním. Granule obsahují vysoký podíl masa a přírodní suroviny, které podporují zdraví močových cest, imunitu i lesklou srst. Krmivo obsahuje vysoký podíl jehněčího a krůtího masa, prebiotika, byliny a oleje pro zdravé trávení i srst. Dále pro kočky nezbytný taurin.

Jaký je princip hlasování v soutěži?

Ve fotoduelu, který odstartuje 15. prosince, budou čtenáři vybírat vždy ze dvou náhodně vygenerovaných fotografií tu pro ně zajímavější a atraktivnější. K hlasování se mohou kdykoliv vrátit a hlasovat opakovaně.

Aby byl výsledek co nejspravedlivější, podílí se na jeho výpočtu tzv. hodnocení Elo – pokud hrajete třeba šachy, je vám tento způsob známý. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho jednotlivých her, což lze aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev. Pravděpodobnost výhry daného hráče tedy určuje rozdíl v bodech Elo a rozhodne „výkonnost“ té které fotografie a hodnotné ceny v podobě krmiva z nové řady Brit Premium by Nature od české značky Brit vyhrají tři nejlepší prosincoví „hráči“.

