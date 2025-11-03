Je to snadné. Stačí poslat fotografii, a my ty vybrané zařadíme do listopadového fotoduelu o nejroztomilejšího mazlíčka. V pátek 14. 11. pak spustíme fotoduel, v němž můžete hlasovat i opakovaně.
Fotografie pro listopadový fotoduel vkládejte ZDE
Chcete-li se zapojit do listopadového kola soutěžní ankety Nejroztomilejší mazlíček, vložte ZDE jednu aktuální a kvalitní šířkovou fotografii svého zvířecího parťáka. Čas máte do čtvrtka 13. listopadu do 23:00, následující den začne čtenářské hlasování. To rozhodne, kdo získá skvělé ceny.
Komerční rámeček
Výhry v anketě Nejroztomilejší mazlíček
Pro listopadové kolo ankety Nejroztomilejší mazlíček jsme připravili soutěž o krmivo z nové řady Brit Premium by Nature pro kočky nebo psy (jedno nebo druhé podle výběru konkrétního výherce).
1. CENA
2. CENA
3. CENA
Brit už desítky let vyrábí krmiva pro zvířata s láskou, aby se jim dostalo té nejlepší péče. Jeho základním know-how je dlouholetá dobrá praxe v oblasti výživy psů a koček.
Jednička českých chovatelů: Brit Premium by Nature
Brit Premium by Nature Sensitive Lamb
Brit Premium by Nature Cat Sterilized Lamb
Jaký je princip hlasování v soutěži?
Ve fotoduelu, který odstartuje 14. listopadu budou moci čtenáři i opakovaně vybírat vždy ze dvou náhodně vygenerovaných fotografií tu pro ně zajímavější a atraktivnější. Aby bylo čtenářské hlasování co nejspravedlivější, podílí se na něm tzv. hodnocení Elo – pokud hrajete třeba šachy, je vám tento způsob známý. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho jednotlivých her, což lze aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev. Pravděpodobnost výhry daného hráče tedy určuje rozdíl v bodech Elo a rozhodne „výkonnost“ té které fotografie a hodnotné ceny od značky Brit vyhrají tři nejlepší listopadoví „hráči“.