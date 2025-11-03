Pošlete snímek svého mazlíčka a můžete vyhrát pytle krmení pro psa či kočku

Zima se blíží mílovými kroky, a tak hltáme každý aspoň trochu pěkný podzimní den. Bezpochyby si takové chvíle užíváte nejen se svými pejsky, ale i dalšími zvířecími mazlíky a fotíte. A když vyberete pěknou šířkovou fotku s takovým svým parťákem, může zabojovat v listopadovém fotoduelu o krmivo z nové řady Brit Premium by Nature. Pro kočku nebo pro psa.

A co váš mazlíček? Vyšlete jeho foto do listopadového fotoduelu? | foto: Getty Images

Je to snadné. Stačí poslat fotografii, a my ty vybrané zařadíme do listopadového fotoduelu o nejroztomilejšího mazlíčka. V pátek 14. 11. pak spustíme fotoduel, v němž můžete hlasovat i opakovaně.

Fotografie pro listopadový fotoduel vkládejte ZDE

Chcete-li se zapojit do listopadového kola soutěžní ankety Nejroztomilejší mazlíček, vložte ZDE jednu aktuální a kvalitní šířkovou fotografii svého zvířecího parťáka. Čas máte do čtvrtka 13. listopadu do 23:00, následující den začne čtenářské hlasování. To rozhodne, kdo získá skvělé ceny.

Výhry v anketě Nejroztomilejší mazlíček

Pro listopadové kolo ankety Nejroztomilejší mazlíček jsme připravili soutěž o krmivo z nové řady Brit Premium by Nature pro kočky nebo psy (jedno nebo druhé podle výběru konkrétního výherce).

1. CENA
pro psa: 3 x 15 kg balení krmiva pro dospělé psy Brit Premium by Nature
pro kočku: 4 x 8 kg balení krmiva pro dospělé kočky Brit Premium by Nature

2. CENA
pro psa: 2 x 15 kg balení krmiva pro dospělé psy Brit Premium by Nature
pro kočku: 3 x 8 kg balení krmiva pro dospělé kočky Brit Premium by Nature

3. CENA
pro psa: 1 x 15 kg balení krmiva pro dospělé psy Brit Premium by Nature
pro kočku: 2 x 8 kg balení krmiva pro dospělé kočky Brit Premium by Nature

Brit už desítky let vyrábí krmiva pro zvířata s láskou, aby se jim dostalo té nejlepší péče. Jeho základním know-how je dlouholetá dobrá praxe v oblasti výživy psů a koček.

Jednička českých chovatelů: Brit Premium by Nature
Nová řada krmiv Brit Premium by Nature respektuje různorodost mezi plemeny a individuálními výživovými potřebami psů i koček. Více na www.krmivo-brit.cz

Brit Premium by Nature Sensitive Lamb
Prémiové kompletní krmivo s jehněčím masem, ideální pro dospělé psy všech plemen s citlivým trávením. Obsahuje vysoce stravitelné bílkoviny, rýži a funkční bylinky pro podporu imunity a zdravého zažívání. Receptura má vysoký obsah jehněčího masa doplněného o lehce stravitelnou rýži. Obsažený glukosamin, chondroitin a kolagen podporují zdraví kloubů, bylinky a ovoce pak silnou imunitu psa. Krmivo je dále obohaceno o lososový olej.

Brit Premium by Nature Cat Sterilized Lamb
Kompletní hypoalergenní receptura s jehněčím masem pro dospělé kastrované kočky s citlivým zažíváním. Granule obsahují vysoký podíl masa a přírodní suroviny, které podporují zdraví močových cest, imunitu i lesklou srst. Krmivo obsahuje vysoký podíl jehněčího a krůtího masa, prebiotika, byliny a oleje pro zdravé trávení i srst. Dále pro kočky nezbytný taurin.

Jaký je princip hlasování v soutěži?

Ve fotoduelu, který odstartuje 14. listopadu budou moci čtenáři i opakovaně vybírat vždy ze dvou náhodně vygenerovaných fotografií tu pro ně zajímavější a atraktivnější. Aby bylo čtenářské hlasování co nejspravedlivější, podílí se na něm tzv. hodnocení Elo – pokud hrajete třeba šachy, je vám tento způsob známý. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho jednotlivých her, což lze aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev. Pravděpodobnost výhry daného hráče tedy určuje rozdíl v bodech Elo a rozhodne „výkonnost“ té které fotografie a hodnotné ceny od značky Brit vyhrají tři nejlepší listopadoví „hráči“.

Krmítko v americkém Ohiu

