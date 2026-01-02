Váš zvířecí parťák může za fotku vyhrát kvalitní krmivo. Už v lednu

Pravidelný měsíční fotoduel zvířecích parťáků se přehoupl do nového roku, je tedy na místě popřát vám i vašim zvířecím svěřencům pohodový rok a pevné zdraví. A protože i pořádný gáblík se hodí, můžete se opět zúčastnit fotosoutěže o krmivo pro psa nebo kočku řady Brit Premium by Nature, kterou jsme připravili ve spolupráci s českým výrobcem.

Vykročte do nového roku fotoduelem o nejroztoilejšíh lednového mazlíčka. Stačí poslat aktuální a povedenou fotografii vašeho zvířecího parťáka. | foto: Getty Images

Tři vítěze vybere hlasování čtenářů iDNES, hlasovat tedy samozřejmě můžete i vy. A jak se do lednové soutěže aktivně zapojit jako soutěžící? Stačí poslat jednu opravdu povedenou fotografii svého zvířecího parťáka, což nemusí být zrovna kočka nebo pes. Tak co, vyberete ve svém mobilu nějaký opravdu pěkný a konkurence schopný snímek?

Fotografie pro lednový fotoduel vkládejte ZDE

Pokud se chcete zapojit do lednového kola soutěžní ankety Nejroztomilejší mazlíček, vložte ZDE jednu aktuální a kvalitní šířkovou fotografii svého zvířecího kamaráda. Čas na to máte do středy 14. ledna 2026, den poté začne čtenářské hlasování a hrát se bude opět o Brit Premium by Nature.

Výhry v anketě Nejroztomilejší mazlíček

Pro lednové kolo ankety Nejroztomilejší mazlíček jsme připravili soutěž o krmivo z nové řady Brit Premium by Nature pro kočky nebo psy (jedno nebo druhé podle výběru konkrétního výherce).

1. CENA
pro psa: 3 x 15 kg balení krmiva pro dospělé psy Brit Premium by Nature
pro kočku: 4 x 8 kg balení krmiva pro dospělé kočky Brit Premium by Nature

2. CENA
pro psa: 2 x 15 kg balení krmiva pro dospělé psy Brit Premium by Nature
pro kočku: 3 x 8 kg balení krmiva pro dospělé kočky Brit Premium by Nature

3. CENA
pro psa: 1 x 15 kg balení krmiva pro dospělé psy Brit Premium by Nature
pro kočku: 2 x 8 kg balení krmiva pro dospělé kočky Brit Premium by Nature

komercni ramecek 2025 nejroztomilejsi mazlicek brit

Brit už desítky let vyrábí krmiva pro zvířata s láskou, aby se jim dostalo té nejlepší péče. Jeho základním know-how je dlouholetá dobrá praxe v oblasti výživy psů a koček.

Jednička českých chovatelů: Brit Premium by Nature
Nová řada krmiv Brit Premium by Nature respektuje různorodost mezi plemeny a individuálními výživovými potřebami psů i koček. Více na www.krmivo-brit.cz

Brit Premium by Nature Sensitive Lamb
Prémiové kompletní krmivo s jehněčím masem, ideální pro dospělé psy všech plemen s citlivým trávením. Obsahuje vysoce stravitelné bílkoviny, rýži a funkční bylinky pro podporu imunity a zdravého zažívání. Receptura má vysoký obsah jehněčího masa doplněného o lehce stravitelnou rýži. Obsažený glukosamin, chondroitin a kolagen podporují zdraví kloubů, bylinky a ovoce pak silnou imunitu psa. Krmivo je dále obohaceno o lososový olej.

Brit Premium by Nature Cat Sterilized Lamb
Kompletní hypoalergenní receptura s jehněčím masem pro dospělé kastrované kočky s citlivým zažíváním. Granule obsahují vysoký podíl masa a přírodní suroviny, které podporují zdraví močových cest, imunitu i lesklou srst. Krmivo obsahuje vysoký podíl jehněčího a krůtího masa, prebiotika, byliny a oleje pro zdravé trávení i srst. Dále pro kočky nezbytný taurin.

Jaký je princip hlasování v soutěži?

Ve fotoduelu, který odstartuje 15. ledna, budou čtenáři vybírat vždy ze dvou náhodně vygenerovaných fotografií tu pro ně zajímavější a atraktivnější. K hlasování se mohou kdykoliv vrátit a hlasovat opakovaně.

Aby byl výsledek co nejspravedlivější, podílí se na jeho výpočtu tzv. hodnocení Elo – pokud hrajete třeba šachy, je vám tento způsob známý. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho jednotlivých her, což lze aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev. Pravděpodobnost výhry daného hráče tedy určuje rozdíl v bodech Elo a rozhodne „výkonnost“ té které fotografie. A hodnotné ceny v podobě krmiva z nové řady Brit Premium by Nature od české značky Brit vyhrají tři nejlepší lednoví „hráči“.

Krmítko v americkém Ohiu

2. ledna 2026

