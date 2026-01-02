Tři vítěze vybere hlasování čtenářů iDNES, hlasovat tedy samozřejmě můžete i vy. A jak se do lednové soutěže aktivně zapojit jako soutěžící? Stačí poslat jednu opravdu povedenou fotografii svého zvířecího parťáka, což nemusí být zrovna kočka nebo pes. Tak co, vyberete ve svém mobilu nějaký opravdu pěkný a konkurence schopný snímek?
Fotografie pro lednový fotoduel vkládejte ZDE
Pokud se chcete zapojit do lednového kola soutěžní ankety Nejroztomilejší mazlíček, vložte ZDE jednu aktuální a kvalitní šířkovou fotografii svého zvířecího kamaráda. Čas na to máte do středy 14. ledna 2026, den poté začne čtenářské hlasování a hrát se bude opět o Brit Premium by Nature.
Výhry v anketě Nejroztomilejší mazlíček
Pro lednové kolo ankety Nejroztomilejší mazlíček jsme připravili soutěž o krmivo z nové řady Brit Premium by Nature pro kočky nebo psy (jedno nebo druhé podle výběru konkrétního výherce).
Brit už desítky let vyrábí krmiva pro zvířata s láskou, aby se jim dostalo té nejlepší péče. Jeho základním know-how je dlouholetá dobrá praxe v oblasti výživy psů a koček.
Jednička českých chovatelů: Brit Premium by Nature
Brit Premium by Nature Sensitive Lamb
Brit Premium by Nature Cat Sterilized Lamb
Jaký je princip hlasování v soutěži?
Ve fotoduelu, který odstartuje 15. ledna, budou čtenáři vybírat vždy ze dvou náhodně vygenerovaných fotografií tu pro ně zajímavější a atraktivnější. K hlasování se mohou kdykoliv vrátit a hlasovat opakovaně.
Aby byl výsledek co nejspravedlivější, podílí se na jeho výpočtu tzv. hodnocení Elo – pokud hrajete třeba šachy, je vám tento způsob známý. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho jednotlivých her, což lze aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev. Pravděpodobnost výhry daného hráče tedy určuje rozdíl v bodech Elo a rozhodne „výkonnost“ té které fotografie. A hodnotné ceny v podobě krmiva z nové řady Brit Premium by Nature od české značky Brit vyhrají tři nejlepší lednoví „hráči“.