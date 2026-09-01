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S fotkou vašeho mazlíčka si můžete v září zahrát o zásobu krmení i pamlsků

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Anketa o nejroztomilejšího zářijového mazlíčka je tu. Bude to ten váš? | foto: Getty Images

Prázdniny odvál čas, nicméně možnost užívat si společnosti našich zvířecích parťáků máme stále. Tak si ji užívejte, foťte a o ten nejlepší šířkový snímek se podělte s ostatními čtenáři. Současně si můžete zahrát o zajímavé balíčky německé značky Josera, určené pro psa nebo kočku.

Vybrat ten nejlepší, kvalitní a šířkový snímek vašeho zvířecího parťáka – a poslat ho přes formulář do redakce – zabere pár minut. A můžete se těšit, že si zahraje v zářijovém fotoduelu, který vygeneruje tři vítěze lákavých cen vyobrazených a popsaných v rámečku níže. Zda půjde o balíček pro psa, nebo kočku, to už bude na výběru konkrétních vítězů.

Fotografie mazlíčků pro zářijové kolo vkládejte ZDE

Chcete-li se zapojit do zářijového kola soutěžní ankety Nejroztomilejší mazlíček, do pondělí 14. září vložte ZDE jeden kvalitní, aktuální, šířkový snímek svého zvířecího parťáka. V úterý 15. 9. začne čtenářské hlasování.

Komerční rámeček

Výhry v anketě Nejroztomilejší mazlíček

Pro zářijové kolo ankety Nejroztomilejší mazlíček jsme ve spolupráci s německou značkou Josera připravili soutěž o krmivo pro kočky a psy (jedno nebo druhé podle výběru konkrétního výherce).

1. CENA
pro psa: 3 x 12,5 kg balení krmiva pro dospělé psy Josera Festival, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček
pro kočku: 3 x 10 kg balení krmiva pro dospělé kočky Josera Culinesse, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček

2. CENA
pro psa: 2 x 12,5 kg balení krmiva pro dospělé psy Josera Festival, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček
pro kočku: 2 x 10 kg balení krmiva pro dospělé kočky Josera Culinesse, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček

3. CENA
pro psa: 12,5 kg balení krmiva pro dospělé psy Josera Festival, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček
pro kočku: 10 kg balení krmiva pro dospělé kočky Josera Culinesse, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček

komercni ramecek nejkrasnejsi mazlicek josera

Josera znamená vášeň – pro psy, kočky a koně, pro super prémiovou kvalitu a udržitelná řešení. Jako specialisté na krmiva pro domácí zvířata máme více než 80 let zkušeností. Krmiva Josera poskytují potravu pro každý věk, od štěňat, koťat či hříbat až po seniory, pro pohodové gurmány i pro sportovce. Více najdete na Odkaz

Festival
Bezlepkové suché krmivo s lososem a kuřecím masem v lahodné omáčce pro vybíravé psy
Pro naše náročné gurmány nabízí Josera Festival jedinečné gurmánské menu: toto speciální krmivo pro dospělé psy s omáčkou lze podávat v suchém i mokrém stavu. Cenné mastné kyseliny, vitaminy a také zinek a měď navíc zajišťují lesklou srst a pěknou kůži. Vyvážený poměr vápníku a fosforu je dobrý pro kosti a klouby.

Culinesse
S lahodným lososovým a drůbežím proteinem pro skutečné fajnšmekry
Josera Culinesse s jemným lososovým proteinem je vynikající volbou pro náročné kočičí kamarády. Díky vyvážené receptuře je Josera Culinesse vysoce stravitelným produktem se skvělou chutí.

Jaký je princip hlasování v soutěži?

Ve fotoduelu, který odstartuje 15. září, budou čtenáři vybírat vždy ze dvou náhodně vygenerovaných fotografií tu pro ně zajímavější, hezčí či roztomilejší. Hlasovat pak lze opakovaně až do 30. září do 12:00.

Aby bylo čtenářské hlasování co nejspravedlivější, podílí se na něm tzv. hodnocení Elo – pokud hrajete třeba šachy, je vám tento způsob známý. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho jednotlivých her, což lze aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev. Pravděpodobnost výhry daného hráče tedy určuje rozdíl v bodech Elo a rozhodne „výkonnost“ té které fotografie v jednotlivých „soubojích“. Hodnotné ceny od značky Josera pro psa nebo kočku pak tedy opravdu vyhrají tři nejlepší zářijoví „hráči“.

Nejkomičtější snímky mazlíků čtenářů iDNES.cz vám přinesou dobrou náladu
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