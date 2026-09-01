Vybrat ten nejlepší, kvalitní a šířkový snímek vašeho zvířecího parťáka – a poslat ho přes formulář do redakce – zabere pár minut. A můžete se těšit, že si zahraje v zářijovém fotoduelu, který vygeneruje tři vítěze lákavých cen vyobrazených a popsaných v rámečku níže. Zda půjde o balíček pro psa, nebo kočku, to už bude na výběru konkrétních vítězů.
Fotografie mazlíčků pro zářijové kolo vkládejte ZDE
Chcete-li se zapojit do zářijového kola soutěžní ankety Nejroztomilejší mazlíček, do pondělí 14. září vložte ZDE jeden kvalitní, aktuální, šířkový snímek svého zvířecího parťáka. V úterý 15. 9. začne čtenářské hlasování.
Komerční rámeček
Výhry v anketě Nejroztomilejší mazlíček
Pro zářijové kolo ankety Nejroztomilejší mazlíček jsme ve spolupráci s německou značkou Josera připravili soutěž o krmivo pro kočky a psy (jedno nebo druhé podle výběru konkrétního výherce).
1. CENA
2. CENA
3. CENA
Josera znamená vášeň – pro psy, kočky a koně, pro super prémiovou kvalitu a udržitelná řešení. Jako specialisté na krmiva pro domácí zvířata máme více než 80 let zkušeností. Krmiva Josera poskytují potravu pro každý věk, od štěňat, koťat či hříbat až po seniory, pro pohodové gurmány i pro sportovce. Více najdete na Odkaz
Festival
Culinesse
Jaký je princip hlasování v soutěži?
Ve fotoduelu, který odstartuje 15. září, budou čtenáři vybírat vždy ze dvou náhodně vygenerovaných fotografií tu pro ně zajímavější, hezčí či roztomilejší. Hlasovat pak lze opakovaně až do 30. září do 12:00.
Aby bylo čtenářské hlasování co nejspravedlivější, podílí se na něm tzv. hodnocení Elo – pokud hrajete třeba šachy, je vám tento způsob známý. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho jednotlivých her, což lze aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev. Pravděpodobnost výhry daného hráče tedy určuje rozdíl v bodech Elo a rozhodne „výkonnost“ té které fotografie v jednotlivých „soubojích“. Hodnotné ceny od značky Josera pro psa nebo kočku pak tedy opravdu vyhrají tři nejlepší zářijoví „hráči“.
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