Zapojte v září své mazlíčky do soutěže o kvalitní granule, deky i hračky

Chcete-li se zapojit do zářijového kola soutěžní ankety Nejroztomilejší mazlíček, vložte ZDE jednu vybranou aktuální a kvalitní šířkovou fotografii svého zvířecího parťáka. Snímky lze posílat do 15. září včetně, redakce z nich vybere ty nejlepší. V pondělí 16. 9. 2024 začne čtenářské hlasování o hodnotné ceny od značky Purina PRO PLAN® (viz komerční rámeček níže).