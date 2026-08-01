Srpnovou soutěž jsme připravili s německou značkou Josera, která má v uspokojování potřeb psů, koček a dokonce i koní více než osmdesátiletou tradici. Její psí nebo kočičí (dle výběru tří vítězů, viz komerční rámeček níže) krmivo či pamlsky tedy rozhodně stojí za vyzkoušení. Prolistujte vaši nejčerstvější fotogalerii v mobilu a zkuste jednuvybrat a poslat. Inspirovat se můžete třeba ve fotogalerii mazlíčků čtenářů iDNES.cz níže.
Fotografie mazlíčků pro srpnové kolo vkládejte ZDE
Chcete-li se zapojit do srpnového kola soutěžní ankety Nejroztomilejší mazlíček, do neděle 16. srpna vložte ZDE jeden kvalitní, aktuální, šířkový snímek svého zvířecího parťáka. V pondělí 17. 8. začne čtenářské hlasování.
Komerční rámeček
Výhry v anketě Nejroztomilejší mazlíček
Pro srpnové kolo ankety Nejroztomilejší mazlíček jsme ve spolupráci s německou značkou Josera připravili soutěž o krmivo pro kočky a psy (jedno nebo druhé podle výběru konkrétního výherce).
1. CENA
2. CENA
3. CENA
Josera znamená vášeň – pro psy, kočky a koně, pro super prémiovou kvalitu a udržitelná řešení. Jako specialisté na krmiva pro domácí zvířata máme více než 80 let zkušeností. Krmiva Josera poskytují potravu pro každý věk, od štěňat, koťat či hříbat až po seniory, pro pohodové gurmány i pro sportovce. Více najdete na Odkaz
Festival
Culinesse
Jaký je princip hlasování v soutěži?
Ve fotoduelu, který odstartuje v pondělí 17. srpna, budou čtenáři vybírat vždy ze dvou náhodně vygenerovaných fotografií tu pro ně zajímavější. K hlasování se lze vracet a hlasovat opakovaně až do 31. srpna do 12:00.
Aby bylo čtenářské hlasování co nejspravedlivější, podílí se na něm tzv. hodnocení Elo – pokud hrajete třeba šachy, je vám tento způsob známý. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho jednotlivých her, což lze aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev. Pravděpodobnost výhry daného hráče tedy určuje rozdíl v bodech Elo a rozhodne „výkonnost“ té které fotografie v jednotlivých „soubojích“. Hodnotné ceny od značky Josera pro psa nebo kočku pak tedy opravdu vyhrají tři nejlepší srpnoví „hráči“.
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