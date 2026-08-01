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Snímek vašeho zvířecího mazlíčka může v srpnu vyhrát zásobu kvalitního krmení

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Bude srpnovým mazlíčkem roku 2026 ten váš? | foto: Getty Images

Prázdniny se překlopily do své druhé poloviny, první srpen je tu. Máte tedy ještě dva týdny na to, abyste poslali tu nejkrásnější, nejoriginálnější a nejroztomilejší šířkovou fotografii vašeho psa, kočky, nebo třeba koně či ještěra. Můžete za ni vyhrát vymazlený balíček krmiva, pamlsků a hraček značky Josera pro psa nebo kočku.

Srpnovou soutěž jsme připravili s německou značkou Josera, která má v uspokojování potřeb psů, koček a dokonce i koní více než osmdesátiletou tradici. Její psí nebo kočičí (dle výběru tří vítězů, viz komerční rámeček níže) krmivo či pamlsky tedy rozhodně stojí za vyzkoušení. Prolistujte vaši nejčerstvější fotogalerii v mobilu a zkuste jednuvybrat a poslat. Inspirovat se můžete třeba ve fotogalerii mazlíčků čtenářů iDNES.cz níže.

Fotografie mazlíčků pro srpnové kolo vkládejte ZDE

Chcete-li se zapojit do srpnového kola soutěžní ankety Nejroztomilejší mazlíček, do neděle 16. srpna vložte ZDE jeden kvalitní, aktuální, šířkový snímek svého zvířecího parťáka. V pondělí 17. 8. začne čtenářské hlasování.

Komerční rámeček

Výhry v anketě Nejroztomilejší mazlíček

Pro srpnové kolo ankety Nejroztomilejší mazlíček jsme ve spolupráci s německou značkou Josera připravili soutěž o krmivo pro kočky a psy (jedno nebo druhé podle výběru konkrétního výherce).

1. CENA
pro psa: 3 x 12,5 kg balení krmiva pro dospělé psy Josera Festival, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček
pro kočku: 3 x 10 kg balení krmiva pro dospělé kočky Josera Culinesse, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček

2. CENA
pro psa: 2 x 12,5 kg balení krmiva pro dospělé psy Josera Festival, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček
pro kočku: 2 x 10 kg balení krmiva pro dospělé kočky Josera Culinesse, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček

3. CENA
pro psa: 12,5 kg balení krmiva pro dospělé psy Josera Festival, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček
pro kočku: 10 kg balení krmiva pro dospělé kočky Josera Culinesse, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček

komercni ramecek nejkrasnejsi mazlicek josera

Josera znamená vášeň – pro psy, kočky a koně, pro super prémiovou kvalitu a udržitelná řešení. Jako specialisté na krmiva pro domácí zvířata máme více než 80 let zkušeností. Krmiva Josera poskytují potravu pro každý věk, od štěňat, koťat či hříbat až po seniory, pro pohodové gurmány i pro sportovce. Více najdete na Odkaz

Festival
Bezlepkové suché krmivo s lososem a kuřecím masem v lahodné omáčce pro vybíravé psy
Pro naše náročné gurmány nabízí Josera Festival jedinečné gurmánské menu: toto speciální krmivo pro dospělé psy s omáčkou lze podávat v suchém i mokrém stavu. Cenné mastné kyseliny, vitaminy a také zinek a měď navíc zajišťují lesklou srst a pěknou kůži. Vyvážený poměr vápníku a fosforu je dobrý pro kosti a klouby.

Culinesse
S lahodným lososovým a drůbežím proteinem pro skutečné fajnšmekry
Josera Culinesse s jemným lososovým proteinem je vynikající volbou pro náročné kočičí kamarády. Díky vyvážené receptuře je Josera Culinesse vysoce stravitelným produktem se skvělou chutí.

Jaký je princip hlasování v soutěži?

Ve fotoduelu, který odstartuje v pondělí 17. srpna, budou čtenáři vybírat vždy ze dvou náhodně vygenerovaných fotografií tu pro ně zajímavější. K hlasování se lze vracet a hlasovat opakovaně až do 31. srpna do 12:00.

Aby bylo čtenářské hlasování co nejspravedlivější, podílí se na něm tzv. hodnocení Elo – pokud hrajete třeba šachy, je vám tento způsob známý. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho jednotlivých her, což lze aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev. Pravděpodobnost výhry daného hráče tedy určuje rozdíl v bodech Elo a rozhodne „výkonnost“ té které fotografie v jednotlivých „soubojích“. Hodnotné ceny od značky Josera pro psa nebo kočku pak tedy opravdu vyhrají tři nejlepší srpnoví „hráči“.

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