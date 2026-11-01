Bude listopadovým mazlíčkem ten váš? Pošlete snímek a hrajte o balík krmení

Snímky splňující tato kritéria budou zařazené do fotoduelu, na jehož vítěze na prvních třech místech opět čekají hodnotné ceny německého výrobce krmiva Josera. Nenechte si to ujít.
Snímek pro listopadový duel vložte ZDE
Chcete-li se zapojit do listopadového kola soutěžní ankety Nejroztomilejší mazlíček, vložte ZDE jednu aktuální a kvalitní šířkovou fotografii svého zvířecího parťáka do neděle 15. istopadu. Následující den začne čtenářské hlasování.
Komerční rámeček
Výhry v anketě Nejroztomilejší mazlíček
Pro listopadové kolo ankety Nejroztomilejší mazlíček jsme ve spolupráci s německou značkou Josera připravili soutěž o krmivo pro kočky a psy (jedno nebo druhé podle výběru konkrétního výherce).
1. CENA
2. CENA
3. CENA
Josera znamená vášeň – pro psy, kočky a koně, pro super prémiovou kvalitu a udržitelná řešení. Jako specialisté na krmiva pro domácí zvířata máme více než 80 let zkušeností. Krmiva Josera poskytují potravu pro každý věk, od štěňat, koťat či hříbat až po seniory, pro pohodové gurmány i pro sportovce. Více najdete na Odkaz
Festival
Culinesse
Jaký je princip hlasování v soutěži?
Ve fotoduelu, který odstartuje 16. listopadu, budou čtenáři vybírat vždy ze dvou náhodně vygenerovaných fotografií tu pro ně zajímavější, hezčí či roztomilejší. Hlasovat bude možné opakovaně až do 30. listopadu 2026 do 12:00.
Aby bylo čtenářské hlasování co nejspravedlivější, podílí se na něm v každém kole tzv. hodnocení Elo – pokud hrajete třeba šachy, tento princip znáte. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho jednotlivých her, což lze aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev. Pravděpodobnost výhry daného hráče tedy určuje rozdíl v bodech Elo a rozhodne „výkonnost“ té které fotografie v jednotlivých „soubojích“. Hodnotné ceny od značky Josera pro psa nebo kočku pak tedy opravdu vyhrají tři nejlepší listopadoví „hráči“.
Nejkomičtější snímky mazlíků čtenářů iDNES.cz vám přinesou dobrou náladu