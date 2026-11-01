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Bude listopadovým mazlíčkem ten váš? Pošlete snímek a hrajte o balík krmení

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Posílejte podzimní snímky svých mazlíčků a můžete si zahrát o prémiové krmivo značky Mountfield dle vlastního výběru v ceně 5, 3 a 2 tisíce Kč. | foto: Getty Images

Listopadové počasí jeden den nabídne sluníčko a nádherné barvy, další to může být plískanice, že by psa nevyhnal. Nevadí. Foťte, když je krásně, a foťte i doma, ať je vaším zvířecím parťákem voříšek z útulku, elegantní doga, nebo kočičí mazlík. Pak vyberte ten nejlepší šířkový snímek a pochlubte se ním ostatním čtenářům.

Snímky splňující tato kritéria budou zařazené do fotoduelu, na jehož vítěze na prvních třech místech opět čekají hodnotné ceny německého výrobce krmiva Josera. Nenechte si to ujít.

Snímek pro listopadový duel vložte ZDE

Chcete-li se zapojit do listopadového kola soutěžní ankety Nejroztomilejší mazlíček, vložte ZDE jednu aktuální a kvalitní šířkovou fotografii svého zvířecího parťáka do neděle 15. istopadu. Následující den začne čtenářské hlasování.

Komerční rámeček

Výhry v anketě Nejroztomilejší mazlíček

Pro listopadové kolo ankety Nejroztomilejší mazlíček jsme ve spolupráci s německou značkou Josera připravili soutěž o krmivo pro kočky a psy (jedno nebo druhé podle výběru konkrétního výherce).

1. CENA
pro psa: 3 x 12,5 kg balení krmiva pro dospělé psy Josera Festival, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček
pro kočku: 3 x 10 kg balení krmiva pro dospělé kočky Josera Culinesse, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček

2. CENA
pro psa: 2 x 12,5 kg balení krmiva pro dospělé psy Josera Festival, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček
pro kočku: 2 x 10 kg balení krmiva pro dospělé kočky Josera Culinesse, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček

3. CENA
pro psa: 12,5 kg balení krmiva pro dospělé psy Josera Festival, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček
pro kočku: 10 kg balení krmiva pro dospělé kočky Josera Culinesse, mix pamlsků, mokrého krmiva a hraček

komercni ramecek nejkrasnejsi mazlicek josera

Josera znamená vášeň – pro psy, kočky a koně, pro super prémiovou kvalitu a udržitelná řešení. Jako specialisté na krmiva pro domácí zvířata máme více než 80 let zkušeností. Krmiva Josera poskytují potravu pro každý věk, od štěňat, koťat či hříbat až po seniory, pro pohodové gurmány i pro sportovce. Více najdete na Odkaz

Festival
Bezlepkové suché krmivo s lososem a kuřecím masem v lahodné omáčce pro vybíravé psy
Pro naše náročné gurmány nabízí Josera Festival jedinečné gurmánské menu: toto speciální krmivo pro dospělé psy s omáčkou lze podávat v suchém i mokrém stavu. Cenné mastné kyseliny, vitaminy a také zinek a měď navíc zajišťují lesklou srst a pěknou kůži. Vyvážený poměr vápníku a fosforu je dobrý pro kosti a klouby.

Culinesse
S lahodným lososovým a drůbežím proteinem pro skutečné fajnšmekry
Josera Culinesse s jemným lososovým proteinem je vynikající volbou pro náročné kočičí kamarády. Díky vyvážené receptuře je Josera Culinesse vysoce stravitelným produktem se skvělou chutí.

Jaký je princip hlasování v soutěži?

Ve fotoduelu, který odstartuje 16. listopadu, budou čtenáři vybírat vždy ze dvou náhodně vygenerovaných fotografií tu pro ně zajímavější, hezčí či roztomilejší. Hlasovat bude možné opakovaně až do 30. listopadu 2026 do 12:00.

Aby bylo čtenářské hlasování co nejspravedlivější, podílí se na něm v každém kole tzv. hodnocení Elo – pokud hrajete třeba šachy, tento princip znáte. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho jednotlivých her, což lze aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev. Pravděpodobnost výhry daného hráče tedy určuje rozdíl v bodech Elo a rozhodne „výkonnost“ té které fotografie v jednotlivých „soubojích“. Hodnotné ceny od značky Josera pro psa nebo kočku pak tedy opravdu vyhrají tři nejlepší listopadoví „hráči“.

Nejkomičtější snímky mazlíků čtenářů iDNES.cz vám přinesou dobrou náladu

Možná máte v mobilu podobný fotopoklad. Tak se s ním pochlubte.

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