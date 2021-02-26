Sníh, ledový vítr, málo sluníčka a zima mohou i náladu poslat pod bod mrazu. Kdo však zimní splín neřeší, jsou naši čtyřnozí kamarádi. Vybrali jsme pro vás téměř stovku opravdu povedených čtenářských fotografií, které nám přišly v prosinci lednu do ankety o nejroztomilejší mazlíčky. Byla by škoda, kdyby zapadly, navíc vám rozhodně zlepší náladu. (na snímku Hope Dream Zlatá kudrnka)
Scooby
Autor: Klára Špůrová
Ledová královna
Autor: Petra Váňová
Daglesek, náš sphynx kocourek. Když mu je zima, tak se rád obleče!
Autor: Patrik Schovánek
Maggie
Autor: Michal Pekař
Věřím ti…
Autor: Hana Reslová
Pán lesů a zimy Ezra
Autor: Leona Vepřková
Pepánek, dostal se k nám jako maličké selátko, po zranění od kombajnu.
Autor: Martina Bárová
Australský čaroděj Merlin
Autor: Jola Siblíková
Zasněžená Roura
Autor: Sofie Vávrová
Můj princ Kaspian
Autor: Michaela Klohnová
Beruna
Autor: Petr Antoš
Pooh
Autor: Denisa Bešková
Snickers
Autor: Patrik Janoška
Kolorka
Autor: Lucie Zalcerová
Filippa Kataboliw – barzoj
Autor: Hana Novotná
Naše láska Alex
Autor: Zuzana Drozdová
Zima v Podkrkonoší
Autor: Katerina Kubickova
Moje smečka. Lukas, Delta, Osman a Monar
Autor: Alena Hájková
Oliver
Autor: Yvona Derganzová
Summer
Autor: Dana Myšičková
Dorotka s Kamilkou
Autor: Michaela Kramářová
Jezinky
Autor: Petra Příhodová
Nelinka
Autor: Miloslava Šebková
Luna
Autor: Marie Mikulová
Odpolední šlofík
Autor: Kateřina Vítková
Teo a zima
Autor: Kristýna Kahovcová
Kocourek Honey
Autor: Eva Cepáková
Sněhulák,Ťapka, koťata,Vločka a pes Monty u vánočního stromečku
Autor: Iva Martinková Brauer
Ozzy
Autor: Lucie Uvírová
Bertík, výstup na Praděd
Autor: Jitka Fořtová
Na hodinu mikrobiologie řádně připraven. Alchymista Theo
Autor: Brandejská Kateřina
Ještě ladí gravitaci
Autor: Nela Orlová
Péťa a Máňa
Autor: Petra Sauerová
Láska se neptá...
Autor: Markéta Žáková
Marvin na výletě mezi skalami
Autor: Eliška Klinerová
Sigi
Autor: Barbora Klimošová
Zimní radovánky
Autor: Barbora Jedlička
Zimní maskování
Autor: Patrik Kavalír
Márlinka
Autor: Barbora Doležalová
Monty
Autor: Tomáš Kalabza
Daisy
Autor: Šárka Hanková
Zachráněné koťátko z popelnice
Autor: Petra Vlasáková
A. & Ch.
Autor: Tereza Procházková
Náš Chilly
Autor: Lea Leonova
Quentin, Ebbie, Izzy
Autor: Blanka Drábková
Kocourek Kevin
Autor: Sára Siganová
Mazlíčky máme dva.
Autor: Jana Novotná
Honey a Mio
Autor: Monika Gregorová
Dela, 9 let
Autor: Monika Vávrová
Zlatá kráska Rosie
Autor: Markéta Sybalová
Siesta
Autor: Radek Vtípil
Atis
Autor: Radka Ševcovicová
Molly a Nyo
Autor: Monika Grofčíková
Spící štěstí
Autor: Lada Nováková
To je zima, jen se pořádně přitul..
Autor: Denisa Zádrapová
Hlásím se do služby! Kdo chce nadělit pamlsek?
Autor: Nikola Šlechtová
Naše dvojčátka
Autor: Martina Bednářová
Adir
Autor: Lenka Mazalova
Nosework ve vodě
Autor: Simona Marková
Shasta
Autor: Monika Grofčíková
Trojhlavá saň
Autor: Roman Průša
Sněhová princezna
Autor: Kateřina Podolánová
Miluje mě, nemiluje mě…
Autor: Jiřina Citovská
Zimní radovánky
Autor: Lenka Felberová
Sněžný Yeti
Autor: Markéta Pištěková
Matýskovo vánoční nálada
Autor: Lucie Ptáková
Opravdu nemám chuť na něco dobrého? To jste se všichni zbláznili?
Autor: Pavla Vlčková
Max (6) & Mia (2)
Autor: Lenka Kozumplíková
5letá trpasličí jezevčice Lottie
Autor: Teodor Bohm
Kočičí radost ze sněhu (modelka Mia)
Autor: Petra Braná
Hugo – pagekon řasnatý
Autor: Petra Márová
Tobík
Autor: Miluše Růžičková
Sladké sny
Autor: Radka Kutálková
Oskar
Autor: Simona Kopáčková
Leya je kudlanka, a je to můj nejmenší mazlíček. Je to druh Creobroter sp. Yunnan.
Autor: Johana Manhartová
Hrátky ve sněhu
Autor: Michal Pěkný
Monty
Autor: Žáková Jana
Vyhlíží jaro
Autor: Martin Fajfrlik
Trochu se stydím.
Autor: Milada Volná
Nakynka
Autor: Klára čuříková
Amy lovící myšky ve sněhu
Autor: Věra Khuntová
Relax
Autor: Pavla Jakubcová
Kenny & Snape
Autor: Milada Bláhová
Chrisík na schodech
Autor: Petr Sůsa
Archie a Theo
Autor: Simona Knotová
Betyna mi pomáhá vařit.
Autor: Jitka Denkova
Vánoce se blíží, jsme připraveni.
Autor: Jan Hemr
Láska má osm tlapek
Autor: Anna Diblíčková
Miňonka
Autor: Martina Mrázová
Monty, 5 měsíců
Autor: Ondřej Pol
Štěňátko s míčem
Autor: Zuzana Kociánová
Slunečný den
Autor: Irena Maloušková
S láskou od Matýska a Matyldy
Autor: Adriana Macečková
Sněžný skokan
Autor: Kristýna Hlinková
Lásky není nikdy dost
Autor: Ilona Rosenkrancová
Ledová Fifi
Autor: Pavlína Dvouletá
Náš pan kocour pohodář
Autor: Andrea Faiglova