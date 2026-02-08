|
V únoru mazlíčci hrají o prémiové krmivo. Stačí poslat fotografii a hlasovat
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
|
V únoru mazlíčci hrají o prémiové krmivo. Stačí poslat fotografii a hlasovat
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Sníh, ledový vítr, málo sluníčka a zima mohou i náladu poslat pod bod mrazu. Kdo však zimní splín neřeší, jsou naši čtyřnozí kamarádi. Vybrali jsme pro vás téměř stovku opravdu povedených čtenářských...
Život s německou dogou jménem Wellington připomíná spíše soužití s koněm než s běžným domácím mazlíčkem, což jeho majitelka Alice Banister pociťuje každý den na vlastní kůži. Tento jemný obr vážící...
Hledáte nenáročný, krásný a zároveň jedlý keř, který obohatí vaši zahradu, kuchyni a ještě na konci zimy nakrmí hladové včely? Případně plodící keř do živého plotu nebo na zpevnění svahu? Zkuste dřín...
Do řeky se prý nemá vstupovat dvakrát, o pečení a kuchyni to však evidentně neplatí. Na začátku ledna odstartovala už čtvrtá řada soutěže Peče celá země. Kdo zabojuje o titul cukrářského krále, a kdo...
Tento kvíz se zaměřuje na fascinující svět kávy, od jejích historických počátků a pěstování až po moderní metody přípravy a vědecké zajímavosti. Prozkoumáte v něm různé odrůdy kávovníků, specifika...
Sníh, ledový vítr, málo sluníčka a zima mohou i náladu poslat pod bod mrazu. Kdo však zimní splín neřeší, jsou naši čtyřnozí kamarádi. Vybrali jsme pro vás téměř stovku opravdu povedených čtenářských...
Tim Knight vyměnil drahý podnájem za svobodu v přestavěném minibusu a díky tomu ušetřil přes půl milionu korun. Navzdory výraznému finančnímu prospěchu a psychické pohodě však autor otevřeně...
Jeden z největších zimních kulinářských zážitků je na ústupu. Nemůže za to zlý Brusel, jak by se snad mohlo zdát s ohledem na lavinu tamějších „bohulibých“ nápadů, ale naše vlastní lenost, píše...
Hledáte nenáročný, krásný a zároveň jedlý keř, který obohatí vaši zahradu, kuchyni a ještě na konci zimy nakrmí hladové včely? Případně plodící keř do živého plotu nebo na zpevnění svahu? Zkuste dřín...
Tento kvíz se zaměřuje na fascinující svět kávy, od jejích historických počátků a pěstování až po moderní metody přípravy a vědecké zajímavosti. Prozkoumáte v něm různé odrůdy kávovníků, specifika...
Mnoho chovatelů žije v nebezpečném omylu. Domnívají se, že s prvním mrazem boj s parazity končí a začíná období klidu. Opak je však pravdou. Zatímco venkovní příroda spí, v zateplených stájích, psích...
Nová vědecká studie naznačuje, že konzumace chia semínek může představovat účinnou zbraň v boji proti negativním dopadům vysoce průmyslově zpracovaných potravin na lidský mozek i tělo. Tento výzkum...
Spojení, které máme se svými domácími mazlíčky, je často velmi silné. Možná vás však překvapí, že podle některých studií si k nám kočky vytvářejí stejně silné, nebo dokonce silnější pouto než psi....
Nemusíte se vydávat na jiný kontinent, abyste viděli, jak vypadá kávovník. Poroste vám i doma. Velkopěstiteli se tedy nestanete, ale kávové třešinky při správné péči sklidit můžete. A to je pak velká...
Život s německou dogou jménem Wellington připomíná spíše soužití s koněm než s běžným domácím mazlíčkem, což jeho majitelka Alice Banister pociťuje každý den na vlastní kůži. Tento jemný obr vážící...
Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...
Zubr evropský patří mezi největší savce žijící v Evropě. Celkem dvanáct jedinců druhu, který se lidstvu podařilo zachránit před vyhynutím, nyní posílí populaci na Velkém Kavkazu v Ázerbajdžánu. Ve...
Jídla, která jsme jedli v dětství, mají v sobě něco téměř magického. Vůně rajské omáčky, nezapomenutelná chuť guláše nebo představa lívanců s ručně šlehanou malinovou pěnou nás okamžitě dovedou...