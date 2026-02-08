Mazlíčci čtenářů iDNES.cz jsou lékem na únorový splín. Potěšte se fotogalerií

Autor:
Sníh, ledový vítr, málo sluníčka a zima mohou i náladu poslat pod bod mrazu. Kdo však zimní splín neřeší, jsou naši čtyřnozí kamarádi. Vybrali jsme pro vás téměř stovku opravdu povedených čtenářských fotografií, které nám přišly v prosinci lednu do ankety o nejroztomilejší mazlíčky. Byla by škoda, kdyby zapadly, navíc vám rozhodně zlepší náladu.
Hope Dream Zlatá kudrnka Scooby Ledová královna Daglesek, náš sphynx kocourek. Když mu je zima, tak se rád obleče! Maggie Věřím ti… Pán lesů a zimy Ezra Pepánek, dostal se k nám jako maličké selátko, po zranění od kombajnu. Australský čaroděj Merlin Zasněžená Roura Můj princ Kaspian Beruna

V únoru mazlíčci hrají o prémiové krmivo. Stačí poslat fotografii a hlasovat

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Mazlíčci čtenářů iDNES.cz jsou lékem na únorový splín. Potěšte se fotogalerií

Hope Dream Zlatá kudrnka

Sníh, ledový vítr, málo sluníčka a zima mohou i náladu poslat pod bod mrazu. Kdo však zimní splín neřeší, jsou naši čtyřnozí kamarádi. Vybrali jsme pro vás téměř stovku opravdu povedených čtenářských...

Obří doga váží 70 kilogramů. Myslí si však, že je kapesní mazlíček

Život s německou dogou jménem Wellington připomíná spíše soužití s koněm než s...

Život s německou dogou jménem Wellington připomíná spíše soužití s koněm než s běžným domácím mazlíčkem, což jeho majitelka Alice Banister pociťuje každý den na vlastní kůži. Tento jemný obr vážící...

Zasaďte si ovocný keř, co ke konci zimy nakrmí včely a na konci léta vás

Zahradnice po ruce, Lenka Eywa, dřín, ovocný keř

Hledáte nenáročný, krásný a zároveň jedlý keř, který obohatí vaši zahradu, kuchyni a ještě na konci zimy nakrmí hladové včely? Případně plodící keř do živého plotu nebo na zpevnění svahu? Zkuste dřín...

Cukrářskou zástěru v ČT oblékl zubař, fešná farmářka i student architektury

Peče celá země IV., 2. díl, 2026

Do řeky se prý nemá vstupovat dvakrát, o pečení a kuchyni to však evidentně neplatí. Na začátku ledna odstartovala už čtvrtá řada soutěže Peče celá země. Kdo zabojuje o titul cukrářského krále, a kdo...

KVÍZ: Jak se vyznáte v kávě, její přípravě a historii? Soutěžte o vouchery

Soutěž
Podle průzkumu firmy Tchibo, která srovnávala „kávové“ zvyklosti Čechů,...

Tento kvíz se zaměřuje na fascinující svět kávy, od jejích historických počátků a pěstování až po moderní metody přípravy a vědecké zajímavosti. Prozkoumáte v něm různé odrůdy kávovníků, specifika...

Mazlíčci čtenářů iDNES.cz jsou lékem na únorový splín. Potěšte se fotogalerií

Hope Dream Zlatá kudrnka

Sníh, ledový vítr, málo sluníčka a zima mohou i náladu poslat pod bod mrazu. Kdo však zimní splín neřeší, jsou naši čtyřnozí kamarádi. Vybrali jsme pro vás téměř stovku opravdu povedených čtenářských...

8. února 2026

Žije v minibusu s kočkou. Ušetřil za nájem, jen neví, zda tam dostane ženu

Timothy Knight přestavěl mikrobus na pojízdný byt.

Tim Knight vyměnil drahý podnájem za svobodu v přestavěném minibusu a díky tomu ušetřil přes půl milionu korun. Navzdory výraznému finančnímu prospěchu a psychické pohodě však autor otevřeně...

7. února 2026

Konec zabijaček v Čechách? V oblibě jsou stále více pseudozabijačky, líčí řezník

Premium
ilustrační snímek

Jeden z největších zimních kulinářských zážitků je na ústupu. Nemůže za to zlý Brusel, jak by se snad mohlo zdát s ohledem na lavinu tamějších „bohulibých“ nápadů, ale naše vlastní lenost, píše...

6. února 2026

Zasaďte si ovocný keř, co ke konci zimy nakrmí včely a na konci léta vás

Zahradnice po ruce, Lenka Eywa, dřín, ovocný keř

Hledáte nenáročný, krásný a zároveň jedlý keř, který obohatí vaši zahradu, kuchyni a ještě na konci zimy nakrmí hladové včely? Případně plodící keř do živého plotu nebo na zpevnění svahu? Zkuste dřín...

6. února 2026

KVÍZ: Jak se vyznáte v kávě, její přípravě a historii? Soutěžte o vouchery

Soutěž
Podle průzkumu firmy Tchibo, která srovnávala „kávové“ zvyklosti Čechů,...

Tento kvíz se zaměřuje na fascinující svět kávy, od jejích historických počátků a pěstování až po moderní metody přípravy a vědecké zajímavosti. Prozkoumáte v něm různé odrůdy kávovníků, specifika...

vydáno 6. února 2026

Zimní a jarní parazité u zvířat: Proč mráz škůdce nezastaví?

Ve spolupráci
Zatočte s roztoči efektivně a ekologicky.

Mnoho chovatelů žije v nebezpečném omylu. Domnívají se, že s prvním mrazem boj s parazity končí a začíná období klidu. Opak je však pravdou. Zatímco venkovní příroda spí, v zateplených stájích, psích...

5. února 2026

Chia semínka chrání před tloustnutím a následky průmyslově zpracované stravy

Chia semínka použijete do pudinků, jogurtů, ale do koláčů a dalších jídel.

Nová vědecká studie naznačuje, že konzumace chia semínek může představovat účinnou zbraň v boji proti negativním dopadům vysoce průmyslově zpracovaných potravin na lidský mozek i tělo. Tento výzkum...

5. února 2026

Když je nám ouvej, kočky fungují jako naše zrcadlo. Vycítí i rakovinu, popisují vědci

Premium
Prémium, kočka, čich, studie, rozpoznání nemoci,

Spojení, které máme se svými domácími mazlíčky, je často velmi silné. Možná vás však překvapí, že podle některých studií si k nám kočky vytvářejí stejně silné, nebo dokonce silnější pouto než psi....

5. února 2026

Vypěstujte si kávu. Získáte pokojovku s krásnými listy, možná i zaplodí

Krásné listy bude mít i váš domácí kávovník.

Nemusíte se vydávat na jiný kontinent, abyste viděli, jak vypadá kávovník. Poroste vám i doma. Velkopěstiteli se tedy nestanete, ale kávové třešinky při správné péči sklidit můžete. A to je pak velká...

4. února 2026

Obří doga váží 70 kilogramů. Myslí si však, že je kapesní mazlíček

Život s německou dogou jménem Wellington připomíná spíše soužití s koněm než s...

Život s německou dogou jménem Wellington připomíná spíše soužití s koněm než s běžným domácím mazlíčkem, což jeho majitelka Alice Banister pociťuje každý den na vlastní kůži. Tento jemný obr vážící...

4. února 2026

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Zubří samice z Moravy míří na Kavkaz, posílí tamní volně žijící populaci

Pět samic zubrů evropských ze zoo v Olomouci a v Praze dorazilo do...

Zubr evropský patří mezi největší savce žijící v Evropě. Celkem dvanáct jedinců druhu, který se lidstvu podařilo zachránit před vyhynutím, nyní posílí populaci na Velkém Kavkazu v Ázerbajdžánu. Ve...

3. února 2026  13:48

Proč babiččino jídlo chutná nejlépe? Věda potvrzuje, že chuť začíná v mozku

Svíčková omáčka podle Filipa Gunára

Jídla, která jsme jedli v dětství, mají v sobě něco téměř magického. Vůně rajské omáčky, nezapomenutelná chuť guláše nebo představa lívanců s ručně šlehanou malinovou pěnou nás okamžitě dovedou...

3. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.