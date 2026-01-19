Mnoho z těchto zvířat má v naší přírodě nezastupitelnou roli a jejich osudy nám často slouží jako pomyslný lakmusový papírek stavu životního prostředí, ve kterém žijeme i my lidé.
Sysel obecný
Je to drobný hlodavec s pískovým zbarvením srsti a velkýma tmavýma očima, který žije v početných koloniích v podzemních norách. Pro jeho život je klíčová nízká tráva, která mu umožňuje rozhled a včasnou detekci predátorů, což je důvod, proč se dnes uchyluje na pravidelně sečená sportovní letiště.
Jeho populace je kriticky ohrožena především zánikem pastvin a intenzivním zemědělstvím, které rozbilo krajinu na velké monokultury bez bezpečných biokoridorů.
K mizejícím sousedům patří ospalý hlodavec i noční posel špatných zpráv