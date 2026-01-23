Zachraňovaných divokých zvířat přibývá, přesto stát omezuje podporu stanic

Národní síť záchranných stanic, koordinovaná Českým svazem ochránců přírody, přijala loni prostřednictvím 34 pracovišť 40 784 živočichů 247 různých druhů. Zatímco poptávka veřejnosti po těchto službách vzrůstá, stát se chystá potřebnou finanční podporu záchranným stanicím výrazně seškrtat.
foto: ZS Makov

Do povědomí lidí už se dostaly stránky zvirevnouzi.cz, kde v případě potřeby najdou kontakt na nejbližší záchrannou stanici. Od roku 2007, kdy Národní síť záchranných stanic vytvořila centrální evidenci, se počet přijatých zvířat zpětinásobil.

Výhledy dalšího financování záchranných stanic jsou však nyní nejasné. „Poprvé po několika letech pravidelné podpory odmítlo péči o zvířata, respektive o zvěř v záchranných stanicích dotačně podpořit ministerstvo zemědělství. Jejich zhruba 1,5milionová dotace bude nyní citelně chybět,“ uvádí Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody.

Zjevně se podle ochranářů také nepodaří dodržet slib bývalého ministra životního prostředí navýšit pravidelnou dotaci Národní síti o pět milionů korun. Přitom provozní náklady záchranných stanic už dávno přesáhly sto milionů korun ročně. Naštěstí významně zvýšily podporu stanicím kraje, tedy s výjimkou Karlovarského a Olomouckého, i města a obce. „Nicméně, stávající úroveň péče o zvířata bude – pokud se nenajdou další finanční prostředky – v roce 2026 ohrožena,“ upozorňují ochranáři. Ti současně věří, že by chybějící prostředky mohli případně získat ve veřejné sbírce.

Stanice pomohou každé jiřičce i vzácným druhům

Podle loňských statistik se v záchranných stanicích nejvíc přijímají ježci a holubi hřivnáči, kteří se proto poprvé v historii dostali mezi ptáky na první místo. Kromě běžných druhů ovšem záchranné stanice přijaly i některé rarity. Šlo například o oceánského ptáka buřňáka severního, což je současně první záznam tohoto druhu na území České republiky.

Dalším u nás velmi vzácným mořským druhem byla chaluha malá. Záchranu potřeboval i orel křiklavý, orel skalní, tři orli královští a třicet jedna orlů mořských – což je neuvěřitelné číslo u takto vzácného druhu. Dále orlovec říční, kolpík bílý, tetřev hlušec, čtyři vlci či dva rysi.

Číselně sice v roce 2025 přijaly záchranné stanice o 32 zvířat méně než v roce předchozím (kdy to bylo 40 816), o pokles jde ale jen zdánlivě. V roce 2024 totiž počty zvířat důkladně zamíchaly zářijové povodně, kdy záchranné stanice během tří dnů přijaly víc než 2,5 tisíce jiřiček obecných. „Taková situace se naštěstí v roce 2025 neopakovala, přesto došlo k poklesu o pouhých 32 zvířat. A to se do příjmů tradičně nezapočítávají městští holubi – protože dle naší legislativy nejde o volně žijící druh. Těch se v roce 2025 do stanic přijalo celkem 3 092 a poskytla jim péči většina stanic, dobrovolně a zdarma,“ vypočítává Petr Stýblo.

Deset nejčastěji přijímaných druhů v roce 2025 a srovnání s rokem 2024
Pořadí 2025DruhPočet příjmůPořadí 2024
1ježek západní4 5271
2ježek východní2 5257
3holub hřivnáč2 4526
4poštolka obecná2 2854
5netopýr hvízdavý2 2103
6rorýs obecný1 8178
7kos černý1 6175
8kachna divoká1 4569
9hrdlička zahradní1 26211
10zajíc polní1 24912

Expanze holubů hřivnáčů do měst

Rok od roku se v záchranných stanicích přijímá víc a víc holubů hřivnáčů, což potvrzuje celoevropský trend masového pronikání těchto původně lesních holubů do měst. Holub hřivnáč se v roce 2025 stal poprvé nejčastěji přijímaným ptákem a po ježcích i třetím nejčastěji přijímaným zvířecím druhem.

