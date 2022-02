Výsledky ankety o národního ptáka. V 5plus2 sokol, na iDNES.cz kachna

Čtenáři týdeníku 5plus2 mají jasno: Titul národního ptáka Česka by měl nosit sokol stěhovavý. Právě tento hrdý dravec ovládl jejich e-mailové hlasování.

„Hlasuji pro sokola jako symbol organizace, která se aktivně zapojila do odboje za druhé světové války, vychovávala Čechy nejen tělesně, ale i mravně a duševně,“ vystihl mínění mnohých třeba čtenář Jan Benda.

Vítězství sokola potěšilo i starostku České obce sokolské Hanu Moučkovou. „Je vidět, že náš spolek je v povědomí většiny lidí. Je to i můj oblíbený opeřenec a také bych tak hlasovala. Vždyť Sokolové stojí po boku českého národa už z dob před vznikem republiky a v době obou diktatur přinesli nezměrné oběti,“ reaguje Moučková.

Na prvenství sokola by mohl mít zásluhu i nejslavnější současný nositel tohoto příjmení, herec a moderátor Ondřej Sokol. Sám si ale velké zásluhy nepřipisuje.

„Tak je to jasné, za sokola museli hlasovat všichni s příjmením Sokol nebo Sokolová a že nás je v Česku na tři tisíce! Ti nemůžou hlasovat pro jiného ptáka. Jak by to vypadalo, kdybychom hlasovali pro kukačku? A nechci se chlubit, ale stal jsem se před časem symbolickým náčelníkem brněnských Sokolů. Takže ti to mají přímo jako sokolskou povinnost,“ směje se hvězda seriálu Devadesátky.

Pštros, také před problémy strkáme hlavu do písku a především utíkáme. Také by nebyl od věci krocan, rovněž na všechno „hudráme“. Monika Šindelková, Boskovice z redakční pošty

Pro sokola stěhovavého to však nebylo úplně snadné vítězství, v e-mailovém hlasování jej totiž stíhal jiný krásný pták – čáp bílý. Ten se nakonec musel spokojit s druhým místem.

Zatímco před poslem jara sokol své vítězství uhájil, v hlasování na sesterském serveru iDNES.cz už se musel sklonit před konkurentkou.

Čtenáři serveru, který článek z týdeníku 5plus2 převzal, totiž přistoupili k anketě méně seriózně, zato však s notnou dávkou vtipu. Výsledek: 3. místo – čáp bílý – téměř 800 hlasů. 2. místo – sokol stěhovavý – přes tři tisíce hlasů. 1. místo – kachna domácí – přes sedm tisíc hlasů.

Nejčastější argument mlsných účastníků ankety? Společně se zelím a knedlíky je to přece české národní jídlo!

„Kachna jako národní pták je pro národ milovníků typicky českého jídla dobrá volba,“ komentuje to šéfkuchař Chateau Mcely Jan Štěrba. „Ale osobně coby šéfkuchař mám raději husu. Její maso je chutnější a má lepší konzistenci, víc si s ním můžete v kuchyni pohrát.

„Kdybych měl hlasovat seriózně, tak nejvíce reprezentativní je sice orel či sokol, ale u mě to vyhrává ledňáček. Fascinoval mě při návštěvě Lednickovaltického areálu, kam ke mně přiletěl, ač se tam prý obvykle lidem straní,“ podotýká Štěrba.

Který z opeřenců se nakonec skutečně stane českým národním ptákem, by mělo být jasné poté, co vláda spustí a vyhodnotí celonárodní anketu. U ní bude zřejmě podstatné i to, co hlasování v týdeníku 5plus2 nijak nelimitovalo.

Totiž že mnoho druhů ptáků už je „rozebraných“ jinými zeměmi. Tak třeba čáp je národním ptákem Litvy a sokola zase uctívají ve Spojených arabských emirátech.