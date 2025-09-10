„Náhubek není trest, ale praktická pomůcka, která zajišťuje bezpečí jak pro okolí, tak pro samotného psa,“ vysvětluje Robert Schemmer ze Super zoo.
Jak vybrat takový, který psovi dobře padne?
• Správná velikost – Zkontrolujte, zda může pes v náhubku volně dýchat a otevírat tlamu. Zda má možnost se například olíznout.
• Dostatečný prostor – Správně vybraný náhubek nabízí dostatek prostoru pod tlamou, ale i před nosem. Doporučuje se volná mezera 1 až 2 cm.
• Umístění na hřbetu nosu – Náhubek by neměl být příliš nízko, ale taky by neměl zasahovat do očí psa. I s náhubkem musí pes dobře vidět.
• Praktická zkouška – Doporučujeme náhubek před koupí vyzkoušet společně se psem v kamenné prodejně, jestli mu padne. Přeměřte také délku řemínku kolem krku, zda psovi není moc volný, nebo naopak těsný.
Při výběru náhubku je důležité zohlednit nejen velikost a materiál, ale i to, v jakých situacích ho budete používat. Jiný typ se hodí na cestování hromadnou dopravou, jiný zase na procházky, návštěvu veterináře nebo pobyt v rušném prostředí.
„Náhubek by neměl psa omezovat v dýchání ani při pití. Při cestování je navíc nutné počítat se specifickými pravidly jednotlivých dopravců a mít na paměti, že i malý pes v otevřené tašce se může dostat do kontaktu s jiným zvířetem nebo člověkem,“ upozorňuje Schemmer.
Fixační, anebo klasický náhubek?
Fixační náhubek omezuje otevírání tlamy a je určený jen pro krátkodobé použití – například u veterináře, při stříhání drápů nebo ošetřování ran.
Protože brání psovi ochlazovat tělo otevřenou tlamou, nikdy ho nepoužívejte na procházkách, v MHD ani během cest. Pro běžné nošení je vhodný vždy klasický, košíkový náhubek.
Klasické náhubky umožňují psovi volně dýchat, pít a pokud jsou na to uzpůsobené i přijímat pamlsky. Díky tomu se hodí na procházky, trénink nebo do prostředí, kde by pes mohl sebrat něco nevhodného ze země.
Materiály a správná velikost
Při výběru náhubku hraje roli i materiál. Plastové náhubky jsou lehké a cenově dostupné, ale méně odolné. Kovové jsou pevné a dobře větrají, bývají polstrované, ale jsou těžší a v zimě mohou být méně pohodlné.
Nylon nebo textil se využívají především u fixačních modelů nebo pro plemena se specifickým tvarem tlamy, například francouzské buldočky. Kožené náhubky působí esteticky a jsou pohodlné, ale vyžadují pravidelnou údržbu.
Po každém použití je vhodné náhubek opláchnout vlažnou vodou, případně použít šetrný dezinfekční prostředek. Pravidelné čištění navíc umožní zkontrolovat, zda se na náhubku neobjevily praskliny či ostré hrany, které by mohly psa poranit.
Postupná adaptace na náhubek
Pes by se měl s náhubkem seznámit dříve, než nastane situace, kdy ho skutečně potřebuje. „Chybou je nasadit ho hned a čekat, že si pes zvykne. Nejprve mu náhubek nechte očichat, pak ho na chvíli nasaďte bez zapnutí a odměňte ho pamlskem. Postupně prodlužujte dobu nošení a trénujte v různých prostředích. Zvykání může trvat několik dní, ale i týdnů,“ připomíná Robert Schemmer.
Dodává, že při správném výběru a postupné adaptaci je náhubek pro psa pohodlný, přesto je důležité dělat přestávky. Obecně se doporučuje nechávat psa s náhubkem maximálně hodinu, pak mu dopřát pauzu. V horku je nutné dělat přestávky častěji, třeba každých pár minut, aby nedošlo k přehřátí.
Náhubek tak není trest, ale pomůcka, která zajišťuje bezpečí okolí i samotného psa. Stejně jako správně vybrané vodítko či postroj patří k základní výbavě každého zodpovědného majitele.