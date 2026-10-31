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Zachránil zraněné mládě mývala, teď je s ním na útěku před úřady

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Jednal prý podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, přesto po něm jdou úřady a inspekce životního prostředí. Louka Berman z Montrealu zachránil zraněnou mývalí samičku, kterou pak pojmenoval Pepper a rozhodl se o ni starat. Jenže kanadské úřady chov divoce žijícího zvířete zapovídají…

Postřelené a zraněné mládě mývala našel Louka letos v květnu na stavbě. Ošetřil ho, vzal k sobě domů a staral se o něj, dokud se rána nezahojila. Pak se mývala pokusil vrátit do přírody, jenže mladá samička se neustále dobrovolně vracela k jeho bytu.

Společně strávený čas zcela nepochybně přispěl k tomu, že se spolu sžili natolik, že Louka začal jezdit po Montrealu s ochočenou mývalí samičkou na zádech. Navíc začal sdílet videa, která jejich cestování po městě zachycovala, není tedy divu, že se tato nepřehlédnutelná dvojice stala virální. A to už byl jen krůček k tomu, aby se o ně začaly zajímat úřady.

Louka a mývalice Pepper jsou na útěku

October 26, 2026, Saint-Damien, Pq, CANADA: Louka Berman poses with his pet raccoon Pepper outside Saint-Damien, Que., on Monday, Oct. 26, 2026.,Image: 1146845014, License: Rights-managed, Restrictions: * Canada and U.S. RIGHTS OUT *, Model Release: no , Credit line: Christinne Muschi / Zuma Press / Profimedia
October 26, 2026, Saint-Damien, Pq, CANADA: Louka Berman and his pet raccoon Pepper share a muffin outside Saint-Damien, Que., on Monday, Oct. 26, 2026.,Image: 1146845094, License: Rights-managed, Restrictions: * Canada and U.S. RIGHTS OUT *, Model Release: no , Credit line: Christinne Muschi / Zuma Press / Profimedia
October 26, 2026, Saint-Damien, Pq, CANADA: Louka Berman distracts his pet raccoon Pepper as Rachel Garonne, owner and co-founder of Centre Refuge Nymous administers a rabies vaccine outside Saint-Damien, Que., on Monday, Oct. 26, 2026.,Image: 1146820032, License: Rights-managed, Restrictions: * Canada and U.S. RIGHTS OUT *, Model Release: no , Credit line: Christinne Muschi / Zuma Press / Profimedia
October 26, 2026, Saint-Damien, Pq, CANADA: Louka Berman et son raton laveur Pepper, prAA,A?s de Saint-Damien (QuAA,A(C)bec), le lundi 26 octobre 2026. LA PRESSE CANADIENNE/Christinne Muschi,Image: 1146819218, License: Rights-managed, Restrictions: * Canada and U.S. RIGHTS OUT *, Model Release: no , Credit line: Christinne Muschi / Zuma Press / Profimedia
7 fotografií

Chov divokých zvířat bez povolení je totiž nelegální. V kanadské provincii Québec navíc platí přísná opatření kvůli šíření vztekliny. Tohoto vážného zdravotního rizika si je mladý muž vědom – aby mývalici Pepper nehrozila eutanazie, nechal ji naočkovat u veterináře proti vzteklině.

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Jeho byt nicméně před pár dny prohledala kanadská inspekce životního prostředí s cílem mývala zabavit, roztomilou dvojku se jim však polapit nepodařilo. Když už byli zástupci zákona před domem, jen napůl oblečený Louka popadl mývala, téměř vybitý mobil a několik dní o něm nikdo nevěděl. Až se objevilo video z neznámého, nicméně od Montrealu hodně vzdáleného místa, na němž Louka vysvětluje, že byli s Pepper několik dní na útěku, až našli díky kamarádovi bezpečný azyl.

Vyřeší situaci stavba záchranné stanice?

Těžko říct, jestli si Louka s Pepper připadá jako Clyde s Bonnie, naštěstí ale oni dva nemusí nikoho přepadat, natož vraždit, protože prostředků na život mají dost. I přesto, v jaké rychlosti opustili Loukův byt.

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Díky jejich ostře sledovanému příběhu vznikla na platformě Pump.fun populární meme kryptoměna s názvem $PEPPER. A Loukovi se ozval internetový tvůrce, který mu umožnil legálně získávat finance z transakčních poplatků této měny – zatím se tam na podporu této nesourodé dvojice sešlo v přepočtu víc než dva a půl milionu korun.

Část nepochybně padne na osobní výdaje spojené s útěkem a skrýváním. Zbytek ovšem Louka plánuje investovat do vybudování legálního azylu pro Pepper – tedy oficiální záchranné stanice pro divoká zvířata, kde by jeho kamarádka našla bezpečný domov.

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