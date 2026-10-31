Postřelené a zraněné mládě mývala našel Louka letos v květnu na stavbě. Ošetřil ho, vzal k sobě domů a staral se o něj, dokud se rána nezahojila. Pak se mývala pokusil vrátit do přírody, jenže mladá samička se neustále dobrovolně vracela k jeho bytu.
Společně strávený čas zcela nepochybně přispěl k tomu, že se spolu sžili natolik, že Louka začal jezdit po Montrealu s ochočenou mývalí samičkou na zádech. Navíc začal sdílet videa, která jejich cestování po městě zachycovala, není tedy divu, že se tato nepřehlédnutelná dvojice stala virální. A to už byl jen krůček k tomu, aby se o ně začaly zajímat úřady.
Louka a mývalice Pepper jsou na útěku
Chov divokých zvířat bez povolení je totiž nelegální. V kanadské provincii Québec navíc platí přísná opatření kvůli šíření vztekliny. Tohoto vážného zdravotního rizika si je mladý muž vědom – aby mývalici Pepper nehrozila eutanazie, nechal ji naočkovat u veterináře proti vzteklině.
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Jeho byt nicméně před pár dny prohledala kanadská inspekce životního prostředí s cílem mývala zabavit, roztomilou dvojku se jim však polapit nepodařilo. Když už byli zástupci zákona před domem, jen napůl oblečený Louka popadl mývala, téměř vybitý mobil a několik dní o něm nikdo nevěděl. Až se objevilo video z neznámého, nicméně od Montrealu hodně vzdáleného místa, na němž Louka vysvětluje, že byli s Pepper několik dní na útěku, až našli díky kamarádovi bezpečný azyl.
Vyřeší situaci stavba záchranné stanice?
Těžko říct, jestli si Louka s Pepper připadá jako Clyde s Bonnie, naštěstí ale oni dva nemusí nikoho přepadat, natož vraždit, protože prostředků na život mají dost. I přesto, v jaké rychlosti opustili Loukův byt.
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Díky jejich ostře sledovanému příběhu vznikla na platformě Pump.fun populární meme kryptoměna s názvem $PEPPER. A Loukovi se ozval internetový tvůrce, který mu umožnil legálně získávat finance z transakčních poplatků této měny – zatím se tam na podporu této nesourodé dvojice sešlo v přepočtu víc než dva a půl milionu korun.
Část nepochybně padne na osobní výdaje spojené s útěkem a skrýváním. Zbytek ovšem Louka plánuje investovat do vybudování legálního azylu pro Pepper – tedy oficiální záchranné stanice pro divoká zvířata, kde by jeho kamarádka našla bezpečný domov.
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