Takto pracuje myší záchranář. Neuvěřitelné záběry zvířecí první pomoci

Co je to oxytocin? Oxytocin, známý jako hormon lásky, je hormon produkovaný v mozku. Tato chemická látka se přirozeně uvolňuje z mozku do krve u lidí a jiných savců během sociálního a sexuálního chování. U žen se produkuje během porodu, aby pomohl vytvořit vazbu mezi matkou a dítětem, a stimuluje produkci mateřského mléka. Chemikálie se také uvolňuje při milování, což jí vysloužilo přezdívku hormon mazlení. U myší je oxytocin uvolňován během projevů emocionálního „ladění stavu“, chování podobného empatii.