Čeští musheři vybojovali na MS na dostihovém závodišti 30 medailí, 13 zlatých

V místech, kde se nedávno běžela Velká pardubická, se druhý listopadový víkend utkala světová špička rychlých běžců a jezdců s rychlými psy o titul mistra světa v individuálních musherských disciplínách. Podle Mezinárodní canicrossové federace se jednalo o největší akci v historii individuálního mushingu, protože závodníků se tu ve třech dnech sešlo víc než devět set, a to z 31 zemí.

Musheři a jejich rychlí psi se na závodní trati dostihového závodiště v Pardubicích utkali ve dnech 7.–9. 11. 2025, a to ve třech disciplínách:
canicross (běžec v zápřahu s jedním psem)
bikejöring (cyklista v zápřahu s jedním psem)
scooter (koloběžkář v zápřahu se psem)

Počasí bylo správně podzimní, jak jsou musheři koneckonců zvyklí; rozhodně nemohou být z cukru. Trať byla velmi technická a rychlá, a měřila 3,8 kilometru pro běžce a 5,4 kilometru pro kolové disciplíny.

Mistrovství světa plné skvělých výkonů i emocí

28 fotografií

Česká reprezentace byla napříč všemi disciplínami zastoupena 130 závodníky včetně dětí a může se pyšnit 30 vybojovanými medailemi: 13 zlatými, 9 stříbrných a 8 bronzovými. Historicky to pro české mushery byla jedna z nejúspěšnějších výprav a jednoznačně ukázala světu, že v tomto sportu pořád patří na absolutní vrchol.

Smeknout je nutno i před pořadateli. Mistrovství světa – které se zapsalo do paměti všech účastníků unikátním místem konání i skvěle zvládnutou organizací – pořádala sokolská jednota T. J. Sokol Maxičky, která je v mezinárodní canicrossové federaci (ICF) jediným zástupcem za ČR.

Z ledového MS psích spřežení v Norsku přivezli Češi zlata, stříbro i bronz

Češi mají 13 mistrů a mistryň světa! Kdo je zlatý?

V disciplíně bikejöring se mistryní světa stala Karolína Ulčová se psem Kudosem a juniorka Barbora Holanová s fenkou Cassiopeiou. „Na medaili jsem pomýšlela v disciplíně scooter, na biku je to pro mě velké překvapení. Avšak oba dva závodní dny jsme jeli se psem čistou jízdu bez chyby,“ uvedla dojatá Karolína Ulčová s jistým překvapením.

Disciplína scooter byla také hojně obsazená českými sportovci – i na stupních vítězů. V mužské kategorii se stal mistrem světa Václav Vančura se psem Black Panther, pro něhož to byl první závod tohoto charakteru, ve veteránech pak Milan Dočekal se psem Iggym. Mistryněmi světa se staly Jana Tomášková se psem Mobydickem a juniorka Lucie Heřmanová s fenkou Lottou.

V canicrossu Češi vybojovali další čtyři mistrovské tituly. V mužích vyhrál velmi úspěšný sportovec Ondřej Svěchota a jeho pes Fellow a mnoholetý sportovec junior Matěj Suchý se psem Puňťou. V ženské kategorii uspěla především mladá děvčata, a to juniorka Tereza Blahoutová s fenkou Sally a kadetka Sofie Erbsová se psem Špekem.

„Ten souboj jsem si opravdu užil. Takhle kontaktní závod je vždycky zábavnější (druhý Francouz Henrion Jerome byl za vítězem jen několik setin sekundy – pozn. redakce). Díky náskoku z předešlého dne jsem věděl, že bychom si pro titul měli zaběhnout. Hlavně jsem si chtěl užít tu atmosféru, kdy člověk probíhá první cílem na domácí půdě. Můj psí parťák Fellow na trati nikoho nevnímá jen mě. V cílové rovince ho rozhodilo to ohromné burácení davu diváků a já viděl, že neslyšel moje povely. Ale i tak jsme to spolu zvládli. Atmosféra šampionátu byla každopádně dechberoucí,“ říká nejrychlejší canicrossař světa Ondřej Svěchota.

Závodní víkend uzavíraly národní štafety, a to štafety buď složené ze třech běžců canicrossařů nebo štafety mix – tedy štafeta složená ze všech třech disciplín (canicross, scooter a bikejoring). Ty české závěru víkendu zcela kralovaly: tři získaly zlato a jedna štafeta stříbro.

Hierarchie spřežení je daná. Mezi psy funguje chemie, burcují se, říká musher

Pro Mezinárodní canicrossovou federaci byl tento šampionát v Pardubicích vrcholem závodní sezony, není tedy divu, že si ho nenechal ujít její prezident Yvon Leisblez. Akce se konala pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, podpořila ho i náměstkyně primátora města Pardubice Jiřina Klčová a zástupci České obce sokolské.

„Vše musím pořádně ještě vstřebat, ale bezprostřední dojmy jsou prostě perfektní, obzvlášť když se ke mně dostávají reakce závodníků ze všech koutů světa. A zároveň když si uvědomím, kolik dobrovolníků nám přijelo s akcí pomoct, neboť přesně na nich takové akce stojí,“ uvedl za pořadatele Petr Smrčka, předseda sportovního oddílu T. J. Sokol Maxičky.

Také zdůraznil, že si velmi váží spolupráce se všemi partnery akce – stáli celý rok příprav pevně za nimi. „Bylo to neuvěřitelně náročné, ale myslím si, že jsme posunuli tento typ sportovní události opět o mnoho úrovní výš,“ uvedl s nadšením ředitel závodu Michal Ženíšek.

18. listopadu 2025

