Obrovský mořský savec zřejmě utrpěl smrtelnou ránu do hlavy projíždějící lodí. | foto: Profimedia.cz

Britský expat si vorvaně všiml ráno před svým apartmánem. Jednapadesátiletý muž uvedl, že s kávou v ruce došel k oknu a „byl ohromen, když na malé pláži pod jeho apartmánem uviděl velrybu“.

Dodal, že „není to každý den, co najdete velrybu vyplavenou přímo u svých dveří“. Událost se stala v malé vesnici Los Roques na Tenerife ve Španělsku, jak informoval server What’s The Jam. Vorvaň, místně známý jako cachalote, byl již mrtvý, když jeho tělo doputovalo na břeh.

Úřady dorazily na místo rychle, aby odebraly vzorky. Obrovské tělo bylo z pláže vyzvednuto jeřábem a poté odvezeno k spálení. Jednalo se již o čtvrtou velrybu, která byla tento měsíc vyplavena na Kanárských ostrovech.

Během května se to stalo například stalo v turistickém městě Playa de las Américas. Dva další mrtví jedinci se objevili na pobřeží Gran Canarie na začátku tohoto měsíce.

V kanárských vodách žije přes 30 druhů kytovců, včetně delfínů, kulohlavců a vorvaňů. Kanárské ostrovy ročně zaznamenávají průměrně 50 až 60 případů uvíznutí kytovců, které jsou způsobeny nemocemi, znečištěním, kolizemi nebo akustickou dezorientací.