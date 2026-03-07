Vzpoura mravenčích poddaných. Zotročené dělnice rafinovaně likvidují své pány

Michael Fokt
Černý muž pod bičem otrokáře žil – a nebyl zdaleka sám. Světem zvířat pochodují či poletují otrokáři, proti kterým jsou metody těch lidských učiněným čajíčkem. Jedna polehčující okolnost by tu však byla. Živočichové nezotročují ostatní z morální zvrácenosti, ale kvůli přežití.
Mravenci bojují na život a na smrt.

Mravenci bojují na život a na smrt. | foto: Gemini

Na zvětšeném detailu mravenčí hlavy jsou dobře patrná zabijácká kusadla....
Na zvětšeném detailu mravenčí hlavy jsou dobře patrná zabijácká kusadla....
Ti, kteří se vracejí do hnízda, zpravidla cestují rychleji než jedinci, kteří...
Schéma, jež stručně vystihuje základní stavební kameny běžného života lesních...
8 fotografií

Lesem pochoduje armáda. Ráz na ráz, bez zastavení a bez slitování. Dva tisíce vojáků jdou v dlouhé řadě za svým cílem. Rozkaz je jasný: Vyplundrovat cizí sídlo a přivléct tolik otroků, kolik jen unesou. Ne, toto není scéna z Afriky někdy před třemi stovkami let. Takové věci se dějí v jednadvacátém století a přímo nám pod nosem.

Když neseženou dostatek otroků, přepnou do módu „slušně vychovaných“ mravenců. Má to ale podmínku.

Tito vojáci jsou ke svému úkolu vybavení mnohem lépe než žoldáci z afrických otrokářských výprav. Jejich chitinové brnění je lehké a pevné, sevření strašných kusadel smrtící.

Otrokářští mravenci se vyvinuli tak, aby se jim ostatní druhy mravenců pokud možno nemohli ubránit. Jejich nájezd na sousední mraveniště tak končí buď panickým útěkem jeho obyvatel, nebo krveprolitím a prohranou bitvou na straně domácích.

Vítězové berou všechny mravenčí kukly, které najdou, a peláší s nimi do svého mraveniště. A v tom je právě ten trik. Když se mravenec z kukly vylíhne, první, co si vštípí do paměti, je pach rodného hnízda. Za ně pak bude pracovat i bojovat do úmoru.

Vyklubaní otroci vůbec netuší, že jsou vlastně v zajetí. Dobrovolně proto své pány krmí, čistí, staví jim domov či vychovávají jejich potomky. Bez odmlouvání a bez vzpomínek na původní domov.

Vražedný marš

Otrokářská výprava mravenců není žádný chaotický pirátský nájezd. Má svá pevná pravidla stejně jako bitvy lidských armád. Z mraveniště nejprve vyrážejí osamělí zvědové, kteří mají za úkol najít sídlo budoucích otroků.

Pak se vracejí a cestu značí svým feromonem. Doma zalarmují armádu, jež pochoduje v jejich pachových stopách.

Mravenci fungují jako počítačový čip. Vědí přesně, co mají dělat, říká biolog

Řeka mravenčích vojáků může být dlouhá přes deset metrů a na jeden zátah dokáže ukořistit skoro patnáct tisíc kukel, protože se vojáci vydávají rabovat opakovaně. Začátek útoku připomíná zteč středověkého hradu.

První přicházejí na řadu „beranidla“ – tedy vojáci, kteří navzdory odporu místních vyhrabávají do mraveniště velký vchod, aby mohla začít masová invaze. Následný útok pěchoty a boje uvnitř hradu bývají často krátké a zdrcující.

Prokletí pánů

Otrocké rebelie v lidských dějinách jsou někdy přímo legendární. Své o tom věděli Spartakus i vůdce povstání v Louisianě Charles Deslonde. Na francouzském ostrově Réunion jsou tamní tři sopečná údolí dodnes pojmenovaná podle uprchlých otroků, kteří se v nich skrývali – Cilaos, Salazie a Mafate.

V mravenčím světě, kde funguje pachové vtištění příslušnosti ke kolonii, by se mohlo zdát, že pro podobné revolty není místo. Pravdou je však naprostý opak. Zotročené mravenčí dělnice se někdy doslova vrhají na larvy otrokářů a trhají je na kusy.

Zase dopravní zácpa? Mravenci a ptáci vědí, jak na to, pracují pro celek

Mohou však zvolit i „mírnější“ formu partyzánského boje. V takovém případě vyhazují larvy z hnízdních komůrek nebo je nekrmí. Výsledek je však stejný – potomstvo otrokářů hyne. Někdy tak otroci zlikvidují dvě třetiny následující generace svých pánů. Sami sice ze svého boje netěží, oslabují však otrokářskou armádu z hlediska budoucích nájezdů na své příbuzné.

Otrokářský život se navíc může pro mravence stát smrtící pastí. Když nemůžou loupeživí mravenci, kteří běžně žijí i u nás, sehnat dostatek otroků, nic vážného se neděje.

Prostě se přepnou do módu „slušně vychovaných“ mravenců. Sami začnou shánět potravu, čistit mraveniště a krmit mladé. Jiné druhy otrokářů však mají smůlu. Jejich přerostlá bojová kusadla se k běžným úkolům zkrátka nehodí. Pokud tedy tito nájezdníci nemají otroky, umírají hlady. Těžko tedy říct, kdo je na tom ve finále hůř – zda pán nebo otrok.

Jako když se podíváte mimozemšťanovi do očí. Umožní to makrosnímky hmyzu

Osminohý zombie otrok

Kdo někdy četl příběhy Ferdy Mravence nebo viděl večerníček Včelí medvídci, dobře ví, že pavouk je pro hmyzí kořist učiněnou noční můrou. Občas se však role můžou jako mávnutím kouzelného proutku prohodit – a pro osminohého predátora to má strašlivé následky.

Křižák pak jako smyslů zbavený tká pavučinu, která je mnohonásobně silnější než jeho běžná síť. Nedělá to však o své vůli. Nutí ho k tomu otrokář, který si v ničem nezadá s vetřelcem ze známého sci-fi filmu.

Na zvětšeném detailu mravenčí hlavy jsou dobře patrná zabijácká kusadla. Mravenci jsou největšími predátory mezi bezobratlými. „Kdyby se svojí genetickou a evoluční výbavou dorostli třeba do velikosti potkanů, stali by se bezpochyby vrcholnými predátory a dominovali by,“ tvrdí biolog Jiří Tůma.
Na zvětšeném detailu mravenčí hlavy jsou dobře patrná zabijácká kusadla. Mravenci jsou největšími predátory mezi bezobratlými. „Kdyby se svojí genetickou a evoluční výbavou dorostli třeba do velikosti potkanů, stali by se bezpochyby vrcholnými predátory a dominovali by,“ tvrdí biolog Jiří Tůma.
Ti, kteří se vracejí do hnízda, zpravidla cestují rychleji než jedinci, kteří teprve míří za potravou.
Schéma, jež stručně vystihuje základní stavební kameny běžného života lesních mravenců: 1 – královna, která po založení mraveniště ztrácí křídla; 2 – okřídlený samec; 3 – dělnice; 4 – detail chodbičky v mraveništi, uvnitř kukla, larva a vajíčka; 5 – některé druhy mravenců mají více královen a tvoří kolonie navzájem příbuzných mravenišť; 6 – kromě dorozumívání pomocí feromonů spolu mravenci komunikují i dotyky tykadel.
8 fotografií

Larva parazitické vosičky druhu Reclinervellus nielseni, která se vylíhla z vajíčka přilepeného k tělu pavouka, na něm sedí pevně jako žokej na koni. Nemá však žádné třmeny ani uzdu. Nepotřebuje je.

Zvířecí doktoři bez diplomu. Jak se léčí hmyz, ptáci i opice

Svého otroka ovládá chemicky. Do těla mu vstřikuje látku podobnou pavoučímu svlékacímu hormonu, která způsobuje, že křižák přesně podle jejího rozkazu tká zvláštní síť. Vlastně z něj tím udělá pochodující mrtvolu nebo nemrtvou zombie. Říkejte si tomu, jak chcete...

Když je síť hotová a otrok bezcenný, vosí larva s ním nemilosrdně skoncuje. Donutí ho dolézt do středu pavučiny, kde ho zaživa sežere. Pak se sama zakuklí v pavoučím výtvoru.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Máte doma některou z těchto 30 hraček? Sběratelé za ně platí desetitisíce

Možná vám staré hračky rodiče vyhodili jako nepotřebné krámy. Ale možná je jen...

Možná vám staré hračky rodiče vyhodili jako nepotřebné krámy. Ale možná je jen uklidili někam na půdu a ještě je najdete. Koukali byste možná, jak výhodně je ještě dnes můžete prodat.

KVÍZ: Zlatá éra lahůdek: Otestujte se ze znalosti československých chlebíčků

V brněnské chlebíčkárně Ema kladou důraz na kvalitu, oblohu a neustálé...

Obložené chlebíčky jsou českým unikátem, který v dobách Československa podléhal přísným technologickým předpisům. Tyto normy, vydávané v rozsáhlých sbornících, přesně stanovovaly, že například...

Původně chtěli na zahradě v Kašperkách tůňku. Teď mají oceněné koupací jezero

HLAVNÍ atelier Flera, zahrada, Leffler, podhůří, Šumava, Kašperské hory

Svažitý a poměrně rozlehlý pozemek v podhůří Šumavy u starého prvorepublikového domu, kam se bude jezdit na víkendy a odpočívat. Co se zahradou, aby poskytla kromě úžasných výhledů na Kašperské hory...

Czech Nature Photo 2026 prozradila nominace nejkrásnějších fotografií přírody

Alexandr Štěrba – Ranní probuzení NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 kategorie...

Obecně prospěšná společnost Czech Photo vyhlásila nominované snímky desátého ročníku fotografické soutěže pro české a slovenské fotografky a fotografy přírody Czech Nature Photo 2026.

Zimu na sněhu si mazlíčci čtenářů iDNES.cz rozhodně užili. I kočky ve svetru

Zasněžená Roura

V soutěžní anketě, která má formu fotoduelu, se měsíc co měsíc schází spousta nádherných fotografií od čtenářů iDNES.cz. Děkujeme za ně, protože úžasně ilustrují naše zvířecí parťáky a jejich soužití...

Vzpoura mravenčích poddaných. Zotročené dělnice rafinovaně likvidují své pány

Mravenci bojují na život a na smrt.

Černý muž pod bičem otrokáře žil – a nebyl zdaleka sám. Světem zvířat pochodují či poletují otrokáři, proti kterým jsou metody těch lidských učiněným čajíčkem. Jedna polehčující okolnost by tu však...

7. března 2026

Nestříhejte jabloně naslepo. Víc než kalendář napoví fenologie a předpověď

Stromolezec Václav Štojdl ošetřil Strom roku 2020 jabloň U Lidmanů v Machovské...

Příroda se probouzí a zahrádkáři se po zimním odpočinku s nadšením pouštějí do práce. Nezapomeňte provést jarní řez jabloní, aby se vám tuto sezonu odměnily sladkou úrodou. Správné načasování jarního...

6. března 2026  16:36

Karafiáty neboli hvozdíky potěší na MDŽ, na louce, v zahradě i v Klatovech

karafiát, květina, krásná mladá žena

Ženy dostaly červené karafiáty a muži slavili. Tak nějak si Mezinárodní den žen většinou pamatují naše maminky a babičky. Tak tomu skutečně bývalo a řada žen má proto k těmto květinám jakýsi...

6. března 2026

Nestíháte zajít do lesa? Dopřejte si jehličí ve vaně a místo rosy sprchu

„Lesní koupel“ si klidně udělejte doma. Silice z jehličí nebo lesních bylin umí...

Dopřejte si čas na relaxaci, vneste do svého domova kousek přírody a rozmazlujte své tělo i duši léčivou silou stromů. Nastala ta správná chvíle na wellness. Extrakty z jehličí, dřeva a kůry vás...

6. března 2026

Zoo Hodonín přišla o tygřici Raju. Kvůli agresivnímu nádoru ji uspali

Samice tygra ussurijského Raja z hodonínské zoo se dožila i na podmínky v...

Zoo Hodonín přišla o samici tygra ussurijského Raju. Devatenáctileté zvíře veterináři uspali poté, co v jeho tlamě objevili rozsáhlý, agresivní nádor. V zahradě dožívá ještě samec Igor, do budoucna...

5. března 2026  11:41

Lepí, poradí si s rýmou, moly, pachy i mastnotou. Pepř není jen ochucovadlo

Pepř se tváří jako nenápadné koření, ale umí toho spoustu.

Tohle základní kuchyňské koření oceníte nejen jako přísadu do pokrmů, ale i coby úklidový prostředek, leštič kovů nebo lék proti zimním neduhům. Ano, to všechno je ukryté v pepři.

5. března 2026

Máte doma některou z těchto 30 hraček? Sběratelé za ně platí desetitisíce

Možná vám staré hračky rodiče vyhodili jako nepotřebné krámy. Ale možná je jen...

Možná vám staré hračky rodiče vyhodili jako nepotřebné krámy. Ale možná je jen uklidili někam na půdu a ještě je najdete. Koukali byste možná, jak výhodně je ještě dnes můžete prodat.

5. března 2026

Kočky na nás kašlou. My jsme to tušili už dávno, vědci to zjistili až teď

Naše sibiřská kočka jménem Ellie

Nová vědecká zjištění naznačují, že kočky vnímají své majitele spíše jako partnery než jako nezbytné ochránce, což zásadně mění náš pohled na jejich emocionální vazby. Zatímco psi hledají u člověka...

4. března 2026

Czech Nature Photo 2026 prozradila nominace nejkrásnějších fotografií přírody

Alexandr Štěrba – Ranní probuzení NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 kategorie...

Obecně prospěšná společnost Czech Photo vyhlásila nominované snímky desátého ročníku fotografické soutěže pro české a slovenské fotografky a fotografy přírody Czech Nature Photo 2026.

4. března 2026

Šnek, Mont Blanc a mizící cukrová vata rozhodly o finále Peče celá země 2026

Česká televize, Peče celá země, IV. řada, 9. díl, 2026

V devátém, tedy předposledním díle IV. řady soutěžní reality show Peče celá země šlo o postup do finále. A tak se v něm poměrně pochopitelně vášeň pro pečení snoubila s nervozitou, s níž si asi...

3. března 2026

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

KVÍZ: Zlatá éra lahůdek: Otestujte se ze znalosti československých chlebíčků

V brněnské chlebíčkárně Ema kladou důraz na kvalitu, oblohu a neustálé...

Obložené chlebíčky jsou českým unikátem, který v dobách Československa podléhal přísným technologickým předpisům. Tyto normy, vydávané v rozsáhlých sbornících, přesně stanovovaly, že například...

vydáno 3. března 2026

Sláva, status a obří tlak. Kariéru kuchaře umí michelinské hvězdy vystřelit i zničit

Premium
Když hvězdy pálí

Vědci mají Nobelovy ceny, herci Oscary, kuchaři michelinské hvězdy. Nejrespektovanější gastronomické ocenění, jak píše magazín Víkend DNES, přináší nejen uznání. Je to výhra, nebo prokletí?

2. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.