V britské zoo se vylíhlo 150 vzácných housenek. Vypustí je do přírody

Housenky motýlů se vylíhly v zoo v Chesteru. Nyní by je měla čekat cesta do divočiny v okolí Manchesteru, kde motýli prakticky vyhynuli. Především velký vřesový motýl patří v Británii mezi ohrožené druhy a v poslední době téměř vymizel. Zoo se ho teď pokouší znovu vrátit do volné přírody.