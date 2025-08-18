Šokující úlovek. Rybářka v Koreji vytáhla ze sítě obřího mořského slimáka

Marek Burza
Rybářka u břehů Jižní Koreje vytáhla ze sítě obrovského mořského tvora. Záznam sdílený na internetu vyvolal rozruch a nález udivil mnoho lidí svou velikostí a vzhledem.
Fotogalerie

Pětikilogramový mořský slimák | foto: Profimedia.cz

Nedávný rybolov v Jižní Koreji poblíž břehů přinesl 27. července překvapení, když rybářka Tatiana Lyu vytáhla ze sítě neobyčejného mořského tvora. Namísto ryby se na její udici zachytil obří mořský slimák, o kterém se předpokládá, že vážil nejméně 5 kg.

Pětikilogramový mořský slimák
Mořský slimák je běžný název pro některé mořské bezobratlé s různou mírou podobnosti se suchozemskými slimáky.
I přes veškerý rozruch byl slimák po pečlivém zdokumentování vrácen zpět do moře.
Video s tímto masivním měkkýšem se rychle rozšířilo online a vyvolalo řadu reakcí.
4 fotografie

Lyu, která byla úlovkem ohromena, uvedla, že takto velkého tvora nikdy předtím neviděla.

Video s tímto masivním měkkýšem se rychle rozšířilo online a vyvolalo řadu reakcí. Lidé na sociálních sítích byli fascinováni jeho velikostí a neobvyklým vzhledem, přičemž někteří se domnívali, že by mohl být určen ke konzumaci.

Ruský rybář vylovil z hlubin tvora, který vypadá jako mazlíček mimozemšťanů

Jiní naopak vyjadřovali znechucení a nabádali k tomu, aby se tvor nejedl. Jeden z uživatelů přirovnal slimáka k „velrybím zvratkům“ a další komentoval, že takto velkého tvora v oblasti nikdy neviděl.

I přes veškerý rozruch byl slimák po pečlivém zdokumentování vrácen zpět do moře, což rybářům umožnilo pokračovat v rybolovu. I když je tento druh pro člověka neškodný, jeho výskyt je velmi vzácný.

Češi ulovili na Lofotech obřího halibuta. Prali se s ním dvě hodiny

Mořský slimák je běžný název pro některé mořské bezobratlé s různou mírou podobnosti se suchozemskými slimáky. Většina tvorů známých jako mořští slimáci jsou plži, tj. mořští šneci (mořští plži), kteří v průběhu evoluční doby buď zcela ztratili své ulity, nebo o ně zdánlivě přišli v důsledku výrazně redukované nebo vnitřní ulity.

Název „mořský slimák“ se často používá pro nahožábré ryby a parafyletickou skupinu dalších mořských plžů bez zjevných ulit.

Krmítko v americkém Ohiu

18. srpna 2025

