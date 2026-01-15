Pokud hledáte vzor pro celoživotní oddanost, měli byste se místo u lidí inspirovat u kalifornské myši. Tento drobný hlodavec ovládl žebříček monogamie v živočišné říši, zatímco lidé se v tomto srovnání umístili až na sedmém místě. Studie byla zveřejněna v časopisu Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences.
Vědci pod vedením doktora Marka Dybla z Cambridgeské univerzity analyzovali poměr mezi plnohodnotnými a polovičními sourozenci u různých druhů i historických lidských populací. Logika výzkumu je prostá: čím vyšší je míra monogamie u daného druhu, tím více sourozenců sdílí oba rodiče.
|
Bizáry evoluce. Poznejte ufona z Asie i žraloka s vystřelovací tlamou
Analýza ukázala, že absolutním vítězem je kalifornská myš, někdy nazývaná i kalifornská jelení myš (nebo křeček kalifornský), u níž 100 % sourozenců pochází od stejného páru. U lidí je tento podíl podstatně nižší, konkrétně 66 %, což nás v žebříčku zařadilo až za psa hyenového, rypoše lysého, tamarína vousatého, vlčka etiopského a bobra evropského.
Přesto si lidé vedou velmi dobře ve srovnání se svými nejbližšími příbuznými z řad primátů. Například u goril horských tvoří vlastní sourozenci jen 6 % a u šimpanzů dokonce pouhá 4 %, což je staví na úroveň delfínů.
|
Papoušci jsou taneční mistři. Ovládají i 30 jedinečných tanečních pohybů
Doktor Dyble vytvořil výpočetní model, který definoval „extraligu“ monogamie, do níž lidé pohodlně patří, zatímco většina ostatních savců volí mnohem promiskuitnější přístup. Za nejméně věrný druh byla označena ovce soayská, kde díky páření s mnoha berany tvoří vlastní sourozenci jen necelé jedno procento populace.
Nízké příčky obsadili také medvědi černí, rypouši nebo kosatky. Naopak lišky, vlci a surikaty se pohybují ve středu tabulky a řadí se mezi sociálně monogamní druhy.
Podle odborníků je lidská preference monogamie vysoce neobvyklá, protože se pravděpodobně vyvinula z nemonogamního způsobu života ve skupinách, který je typický pro šimpanze. Studie však upozorňuje na zásadní rozdíl mezi lidmi a zbytkem přírody.
|
Zvířecí homosexualita je fascinující. Dokazují to tučňáci i albatrosi
Zatímco u zvířat je páření a reprodukce pevně spjato, u lidí do tohoto procesu vstupuje antikoncepce a kulturní zvyklosti. I když je tedy monogamie pro náš druh dominantní, lidská partnerství dnes tvoří pestrou směs od sériové monogamie až po stabilní polygamiu, což vytváří specifické podmínky pro rodinné vazby.
|Nejvěrnější zvířata (podíl vlastních sourozenců)
|Nejméně věrná zvířata (podíl vlastních sourozenců)
|Křeček kalifornský (100 %)
|Ovce soayská (0,6 %)
|Pes hyenový (85 %)
|Makak chocholatý (0,8 %)
|Rypoš lysý (79,5 %)
|Makak rhesus (1,1 %)
|Tamarín vousatý (77,6 %)
|Makak japonský (2,3 %)
|Vlček etiopský (76,5 %)
|Medvěd černý (2,6 %)
|Bobr evropský (72,9 %)
|Lachtan antarktický (2,9 %)
|Lidé (66 %)
|Kosatka dravá (3,3 %)
|Gibon lar (63,5 %)
|Pavián čakma (3,7 %)
|Surikata (59,9 %)
|Kočkodan červenozelený (4 %)
|Vlk obecný (46,2 %)
|Delfín skákavý (4,1 %)
|Liška obecná (45,2 %)
|Šimpanz učenlivý (4,1 %)