Gorilí samička Duni, dcera slavné Moji, už letí směr Praha

V Praze přistane CASA v podvečer a Duni bude poté umístěna v novém pavilonu goril Zoo Praha, který bude slavnostně otevřen 28. září. Duni se stane součástí nové chovné skupiny, kterou povede samec Kisumu.

Také Kisumu je pro pražskou zoo novým přírůstkem. Do Prahy dorazil už před týdnem. Cestoval z Rakouska, takže ho bylo možné přivézt klimatizovanou dodávkou. Přesun Duni je zcela pochopitelně logisticky mnohem složitější. Složité přípravy proto trvaly v podstatě celé léto.

Duni – na snímcích ve španělském Cabárcenu – je neuvěřitelně podobná své matce Moje, která se v Praze narodila jako historicky první gorilí mládě 13. prosince 2004.

Chovatelé připravovali Duni na transport celé týdny, takže se dnes ráno nechala bez potíží umístit do přepravního boxu a mohla vyrazit na cestu.

Najít ideální řešení transportu nebylo snadné

Ze španělského Cabárcena do Prahy je to vzdušnou čarou 1580 kilometrů, sedmkrát dál než byla Kisumova cesta z Rakouska. „Přeprava na takovou vzdálenost by pro Duni mohla být velice stresující. Snažíme se tedy udělat všechno pro to, abychom ji transportovali co nejrychleji a pokud možno za trvalé přítomnosti její chovatelky. Zařídit to je ovšem složitější, než by se na první pohled mohlo zdát,“ vysvětloval Miroslav Bobek před časem ve sloupku pro MF DNES.

„Přibližně dva tisíce kilometrů pozemní trasy bychom s nezbytnými zastávkami jeli auty možná i třicet hodin. Duni v přepravním boxu by přitom stejně jako Kisumu při cestě ze Schmidingu musela být umístěna v klimatizované dodávce. Tam s ní ovšem nemůže být chovatelka a jejich vzájemný kontakt by byl možný pouze během zastávek. Takové martyrium bych „naší“ Duni nepřál,“ uvedl a vysvětlil, že ani komerční letecká přeprava z Cabárcena bohužel nepřipadala v úvahu, protože by také trvala asi třicet hodin. Duni by navíc absolvovala překládky na letištích a chovatelka by se k ní vůbec nedostala.

„Pronajmout si celé letadlo stejně, jako jsme to udělali před lety, když jsme do Cabárcena přepravovali Duninu mámu Moju, se v dnešní době ukázalo rovněž téměř neschůdné. Nejnižší nabídnutá cena činila 630 000 Kč bez DPH,“ konstatoval. Nakonec se ideální řešení přece jen našlo. „Díky vstřícnosti Vzdušných sil AČR a Ministerstva obrany ČR bude možné využít toho, že jeden ze strojů CASA poletí ze cvičení NATO ve Španělsku. A při té příležitosti se zastaví i pro Duni!“ vysvětlil ředitel Zoo Praha, proč nakonec Duni přepravuje letoun CASA, podobně jako koně Převalského do Mongolska.