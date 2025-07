Část 1/7

Podvodník z Británie

Takto vyrostlo prase chovatelce Janey Byrnové. Přesto se ho nehodlá vzdát.

Své by o tom mohla vyprávět Janey Byrnová, která podlehla módě a pořídila si domů jako mazlíčka miniaturní prasátko. O tři roky později měla doma 108kilového macka.

Třiačtyřicetiletá žena koupila prasátko od chovatele, který tvrdil, že prasátko nikdy nevyroste víc než anglický špringršpaněl. Stálo asi 10 500 korun. „Jenže vždycky, když k nám přišli na návštěvu přátelé, podivovali se, jak rychle prasátko roste. Je to vůbec miniprasátko? ptali se pravidelně,“ popisovala chovatelka deníku The Sun.

Kontaktovala veterináře a ten jí potvrdil, že se nechala napálit, dvouleté miniprasátko by podle něj mělo vážit kolem 20 kilogramů. Podvodnému chovateli se už nikdy nedovolala.

Navzdory všem potížím se však žena, která pracuje jako recepční, odmítá svého mazlíka zbavit. „Zpočátku to byl šok hlavně pro manžela Davea. Vyhrožoval, že jestli to prase zůstane v bytě, odstěhuje se on. Ale když vidí, jak nás prasátko miluje, jak se chce mazlit a jak se spokojeně společně díváme na televizi, tak si ho taky zamiloval,“ uzavírá příběh.

