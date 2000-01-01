Některá zvířata si během evoluce vyvinula naprosto dokonalé maskování. Jejich schopnosti splynout s okolím nepřestávají překvapovat, uvedl magazín Víkend. Na snímku je druh cvrčka (Pseudophyllus titan) napodobujícího listy v korunách tropických lesů.
O ochranném zbarvení, nazývaném mimikry, jsme se doslechli už v přírodopisu na základní škole. Živočichové nechtějí být vidět podobně jako vojáci na bojišti oblečení v maskáčích.
Zvířata se tím nebrání primárně zastřelení, ale především sežrání. Například bělokura, který žije mj. v Alpách nebo Karpatech, byste si v zimě klidně mohli splést se sněhovou koulí. Barvy a vzory napodobující okolní přírodu snižují riziko, že je spatří nějaký predátor.
Právě proto mění zajíc bělák dvakrát za rok srst. V létě je hnědošedý, v zimě bílý.
Ochranného zbarvení si vědci všimli skoro přesně před dvěma stoletími. V roce 1817 vyšla v Británii učebnice entomologie, ve které se poprvé objevilo slovo mimikry. Od té doby se na přírodu díváme jinak.
Ten, kdo přírodní „hru na schovávanou“ zná, spatří i živočichy, kteří ostatním uniknou. Třeba housenku lišaje borového, na jejímž těle se střídají béžové, zelené a hnědé pruhy. Na větvičce borovice díky tomu skoro úplně zmizí.
Řada z nás v dětství chovala strašilky nebo pakobylky. V teráriu jsme fascinovaně sledovali listy nebo větvičky, které se čas od času pohnuly. „Schválně, jestli ji najdeš,“ říkali jsme kamarádům, kteří neměli štěstí na rodiče se zájmem o přírodu.
Nejdokonalejší mimikry mají živočichové, kteří dokážou měnit barvu těla podle podkladu. Je to podobné, jako když si voják pro boj v lese oblékne maskáč se vzorem „jehličí“ a pro boj v poušti naopak žlutý stejnokroj s hnědými fleky.
Chameleon nebo chobotnice se ovšem dokážou „převlékat“ mnohem rychleji než vojáci, v řádu několika sekund.
Představte si, že by touto schopností byli vybaveni i lidé. Na nepříjemné schůzi byste změnili barvu pleti do černé, abyste splynuli s koženým křeslem a šéf vám nemohl vynadat. Ano, je to zábavný nesmysl, ale pravdou je, že někdy používáme takzvané sociální mimikry. Napodobujeme chování jiných lidí. Podobný úsměv, podobný tón hlasu, podobný výraz tváře… Děláme to podvědomě proto, abychom otupili hrany, zvýšili sympatie nebo zapůsobili na druhé.
Proč má tygr oranžovou srst s černými pruhy? Mohlo by se zdát, že důvodem jasného zbarvení je signalizovat nebezpečnost. „Tygr je vidět na dálku, aby nás odstrašil podobně jako třeba vosa,“ říkáte si možná. Jenže je to přesně naopak. K pochopení našeho fascinujícího omylu se na tygra stačilo podívat očima jeho běžné kořisti. Nejsou to lidé, které tygři napadají jen výjimečně, ale kanci, jelínci a další čtvernozí obyvatelé džungle. V roce 2019 byla zveřejněna studie britských vědců, kteří si všimli rozdílů ve vidění barev. Zatímco primáti (a tedy i lidé) mají v oku tři druhy čípků, většina ostatních druhů savců má čípky jen dvou druhů.
Typická tygří kořist je tedy oproti nám barvoslepá. Není schopna rozlišit mezi oranžovou a zelenou. Jinými slovy má tygr v džungli dokonalé maskování. Zvířata, která chytá nejčastěji, ho vidí jako zeleného. Takže ho vlastně nevidí do chvíle, než je uloví – na rozdíl od nás lidí, kteří vnímáme oranžovou.
Evoluce mimikry podle potřeby mění, a někdy velmi rychle. Motýl drsnokřídlec březový míval světlá křídla pokrytá tmavými skvrnami. Ve středověké evropské krajině ho to dokonale maskovalo na kůře stromů pokryté světlými lišejníky. Někdy kolem poloviny 19. století si ale tehdejší vědci začali všímat tmavé formy motýla, která byla stále častější. Začátkem 20. století už v okolí velkých měst převažovala.
Proč motýl ztmavl? Tehdejší neekologický průmysl založený na spalování uhlí chrlil do ovzduší sirné výpary, které způsobily úbytek světlých mechů. Z komínů vylétala i kvanta sazí. Evropská příroda změnila barvu a mimikry motýla se tomu přizpůsobily, aby drsnokřídlec nebyl nápadný. Dnes opět převažují světlé formy. Jsou nejen důkazem, že se evropská příroda vyčistila, ale i projevem geniality evoluce.
Z logiky maskování zvířat zdánlivě vypadává zebra. Africký kopytník s výraznými černými a bílými pruhy je pro predátora vidět už z dálky. Proč ji příroda tím zdánlivě nevýhodným „kabátem“ vybavila?
Jedna teorie říká, že když se stádo zeber rozeběhne, útočící šelma vidí podobnou změť chaoticky blikajících pruhů, jako když se vám rozbije televize. Pro predátora je pak obtížné vybrat si konkrétní oběť.
Opakem mimikry je výstražné zbarvení. Někteří živočichové nápadným vzhledem vysílají varování, že se nehodí k jídlu nebo že se při napadení budou bránit žihadlem či jedem. Příkladem je smrtelně jedovatá tropická žába pralesnička strašná.
Jiní živočichové jsou neškodní, ale výstražné zbarvení „okopírovali“. Třeba pestřenky, hmyz bez žihadla, který vypadá jako vosa, se kterou nemá nic společného. Na snímku samice pestřenky pruhované (Episyrphus balteatus), která právě klade vajíčka mezi mšice.
Nebo korálovka, neškodný užovkovitý had připomínající smrtelně jedovatého korálovce.
