Pes je unikátní druh, díky člověku už se mnohdy nechová jako zvíře, říká kynoložka

Říkala jste, že pouto mezi psem a člověkem je zvláště v Česku mimořádně silné. Jak jste to myslela?

Jedna studentka z Ruska mi říkala, že my Češi jsme ve vztahu ke psům zvláštní: „V Rusku máme sice psy rádi, ale aby se nám kvůli nim rozpadaly vztahy a hroutil život, to ne. Takhle blízko k nim nemáme, protože jsou to pořád jen psi, pořád jsou to jen zvířata,“ říkala. A měla pravdu v tom, že u nás si mnozí lidé vytvářejí se psem silnou emocionální vazbu. To bývá i předmětem kritiky, že ve svém životě stavíme psy až příliš vysoko. V některých případech to občas vypadá, že je člověk staví nad členy rodiny a přátele.

Ale není se na druhou stranu co divit: Pes s námi tráví mnohdy 24 hodin denně, zatímco přátelé a členové rodiny mají svůj život a i děti jednou odejdou z domu. Pes nás však provází stále, je na nás existenčně závislý, v podstatě je tento vztah připodobňován ke vztahu rodiče a dítěte. Nechci ten vztah srovnávat, ale my se o psa staráme, my o něj pečujeme a on je bez nás bezmocný. Nedá se počítat s tím, že by si pes něco vyběhl ulovit. Bez nás jeho život končí. Proces domestikace zformoval psa tak, že se chová trochu jinak než divoce žijící zvířata, a dokonce i jinak než další domestikované druhy zvířat.