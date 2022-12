Mrtvá těla po celé Zemi. Odborník nastínil, jak by vypadal svět bez much

Znáte sci-fi film Moucha z poloviny 80. let s Jeffem Goldblumem v hlavní roli?

To zná asi každý entomolog. Bylo to dost děsivé, jestli si dobře vzpomínám. Dětem bych to rozhodně nepouštěl. Tomu filmovému vědci se nějak nepovede teleportace a omylem se při jednom pokusu geneticky propojí s mouchou. A postupně se z něj stává obří muší mutant. Napůl člověk, napůl hmyz. Ale už jsem to tak dvacet let neviděl, takže díky za připomenutí, budu si to muset zase oprášit. (smích)

Ale jestli míříte k tomu, zda tenhle hollywoodský biják stál za tím, že jsem se začal věnovat dvoukřídlému hmyzu, tak to zase ne. Moje cesta byla mnohem obyčejnější. Studoval jsem Přírodovědeckou fakultu v Brně a koketoval s parazitologií, ale nakonec jsem ve druhém ročníku zjistil, že na škole právě o dvoukřídlých přednášejí dva výborní učitelé. Světově proslulý profesor Rudolf Rozkošný a jeho žák profesor Jaromír Vaňhara. Vždy mě navíc lákalo dělat obor, který se dá praktikovat v podstatě všude. A to u much, a u dvoukřídlých obecně, platí stoprocentně. Prostě vyběhnete za dům a můžete začít sbírat.