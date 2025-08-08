Jak oslavit svátek svého chlupatého parťáka? Je Mezinárodní den koček

Marek Burza
Kočka je elegantní, svéhlavá, nezávislá a občas i trochu tajemná. Ale vždy okouzlující. Pokud patříte mezi ty šťastné, kteří máte doma kočičího společníka, pak si 8. srpna rozhodně poznačte do kalendáře. Slaví se totiž Mezinárodní den koček, a to je ideální příležitost, jak svému chlupatému parťákovi dopřát extra porci pozornosti, rozmazlování a třeba i gurmánského zážitku.

Kočka často není jen váš mazlíček v domácnosti. Je to osobnost, která vstoupí do vašeho života s lehkostí, a přesto v něm zanechá hlubokou stopu. Miluje po svém, dává najevo emoce podle svého rytmu, ale právě to je na ní tak výjimečné.

Každá kočka je originál. A ten, kdo si získá její důvěru, ví, jak krásné pouto dokáže vzniknout mezi člověkem a tímto ušlechtilým tvorem.

Vztah mezi člověkem a kočkou sahá až více než 9 000 let do minulosti. Zatímco psi byli domestikováni jako aktivní pomocníci, kočky si podmanily člověka tiše, nenápadně, ale naprosto definitivně.

Kočky mají téměř 300 výrazů tváře. Velká část je přátelská, ukázala studie

Od té doby byl pohled na kočky různý. Ve starověkém Egyptě byly uctívány jako božstva, ve středověku naopak byly spojovány s čarodějnictvím a pronásledovány, dnes jsou kočky oblíbenými společníky mnoha domácností. A to nejen proto, že jsou krásné a hebké na dotek, ale hlavně díky své jedinečné schopnosti vnášet klid, pohodu a harmonii do našich domovů.

Mají svůj vlastní režim, nepotřebují neustálou pozornost, a přesto dokážou být věrnými společníky. Umí nás zklidnit, rozesmát i zvednout náladu.

Kočky milují bylinky. Klidně se v nich vyválejí, z některých jsou v rauši

Zajímavost? To, že soužití s kočkou může mít pozitivní vliv na duševní zdraví člověka, snižuje stres a úzkost a zlepšuje celkovou náladu je obecně známé. Studie ale navíc ukazují, že předení koček má uklidňující a léčivé účinky na lidský nervový systém.

Frekvence předení kolem 25 Hz dokonce napomáhá hojení kostí a tkání. Takže když vám kočka sedí na klíně, spokojeně přede a mhouří oči, nejenže si tím užívá vaši blízkost, ale zároveň působí terapeuticky i na vás.

Tipy, jak oslavit Mezinárodní den koček

Tento svátek je ideální příležitostí, jak své kočce projevit lásku trochu jinak než obvykle. Malé gesto, nová pochoutka nebo společná chvíle může znamenat víc, než si myslíte. Tady je několik konkrétních tipů.

Hračky pro kočky nemusí být úplně sofistikované, někdy stačí málo.
Khao manee jsou štíhlé elegantní kočky. To mají s dalšími plemeny původem z Thajska společné.
Kozlík lékařský známe z lidské říše jako bylinu přinášející klidný spánek, působí však i na kočičí mazlíčky.
Že si koťátko vychováte k obrazu svému, to může být iluze. Každá kočka má jinou povahu a nepředěláte ji. U dospělé kočky dříve zjistíte, zda si sednete.
10 fotografií

1. Gurmánské potěšení pro mlsné jazýčky

Kočky si potrpí na kvalitu, a když jde o jídlo, rozhodně nechtějí kompromisy. „Kvalitní kočičí krmivo by mělo být bohaté na živočišné bílkoviny, bez zbytečných obilovin, barviv a dochucovadel. Kočka je masožravec, a proto potřebuje stravu, která respektuje její biologické potřeby. Na sváteční den doporučuji nejen kvalitní granule, konzervu nebo kapsičku, ale i menší pamlsek jako bonus v podobě sušeného masa nebo ryby. To je malý dárek, který potěší každou kočku,“ říká odborník na kočičí krmivo Martin Pučálka.

Kočky nás dělají zdravějšími. Snižují bolest i stres, chrání naše srdce

2. Čas na hraní

Nová hračka? Interaktivní hlavolam? Tunel nebo škrabadlo? Ať už máte malého lovce nebo gaučového povaleče, hra je důležitá pro jejich psychickou i fyzickou pohodu. A navíc je to skvělá šance, jak si spolu užít společný čas.

Pro aktivní kočky doporučujeme interaktivní hračky, které se samy pohybují nebo vydávají zvuky. Pro zvídavější jedince jsou skvělou volbou hlavolamy na pamlsky, které motivují k řešení úkolů. Pro gaučové pohodáře volte například plyšové myšky nebo chrastící koule.

TIP: Hračku schovejte a nechte kočku ji najít. Bude se tak jednat o skvělou hru s překvapením.

Volný pohyb psa či kočky má svá rizika. Poznali byste případnou otravu?

3. Kočičí spa den? Proč ne

Jemné kartáčování a mazlení, i kočky mají rády chvíle péče a pozornosti. Bude se jednat o příjemnou aktivitu pro vás oba. A vy navíc získáte bonus v podobě méně chlupů na pohovce. Celou seanci můžete navíc zakončit jemnou masáží hlavy nebo tlapek. I kočky ocení doteky, když jsou klidné a příjemné.

Máte doma kočku? A už jste oslavovali?

celkem hlasů: 4

4. Dopřejte jim klid a odpočinek

Po příjemně stráveném dni je třeba kvalitní odpočinek. Měkký pelíšek nebo deka jim vytvoří ideální místo pro odpočinek. Volit můžete i jednoduchou variantu v podobě krabice s měkkým vnitřkem.

Ti odvážnější se mohou pokusit třeba o stavbu „kočičího hradu“ z kartonových krabic, ve kterém může váš mazlíček relaxovat nebo si hrát na lovce.

Mezinárodní den koček je připomínkou toho, jak výjimečný vztah může vzniknout mezi člověkem a zvířetem, které si vás nevybere jen tak. Ale když vás přijme, tak naplno. Není to jen mazlíček, je to společník, terapeut i člen rodiny.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ona vymýšlela a navrhovala, on realizoval. Zahradu s relax zónou si užívají

Soutěž

Malebná vesnička jen kousek od Prahy západním směrem je podle čtenářky Nikoly lokalitou, kde příroda stále hraje prim. Najdete tu lesy, řeku, klid a prostor k nadechnutí. Právě tam se tedy s...

Neřežte víc, než je nutné. Letní péče o hortenzie má být šetrná

Hortenzie v létě potřebují jemnou péči, která podpoří jejich vitalitu a bohaté kvetení v příští sezóně. Co při letním řezu odstranit, jak postupovat u různých druhů a proč se vyhnout hlubším zásahům?

Je to kus ráje na zemi, popisuje čtenářka svou zahradu na úpatí Bílých Karpat

Soutěž

V půvabném trenčínském kraji, tedy na slovenské straně úpatí Bílých Karpat, budují čtenářka Adriana a její rodina svou zahradu. Považují ji za svůj malý ráj.

Neuvěřitelná přátelství mezi zvířaty. Poznejte ty nejdojemnější páry

Přátelství mezi člověkem a zvířetem považujeme za běžné. Ale někdy se spřátelí tvorové z živočišné říše, u kterých byste to opravdu nečekali.

Kdy a jak stříhat levanduli lékařskou pro zdravý růst a nové květy

Levandule patří mezi nejoblíbenější trvalky českých zahrad. Aby si udržela kompaktní tvar, hustotu a vitalitu, je důležité ji pravidelně stříhat. Nejvhodnější doba pro letní řez přichází po odkvětu,...

Chtěli venkovskou zahradu. Nakonec jim vyšla spíš městská a jsou spokojení

V obci na Pardubicku se o svou plošně pětisetmetrovou zahradu starají paní Zlata, její manžel Miroslav a dva malí rošťáci – devítiletý Matyáš a sedmiletý Dominik. Původně to měla být zahrada...

8. srpna 2025

Jak oslavit svátek svého chlupatého parťáka? Je Mezinárodní den koček

Kočka je elegantní, svéhlavá, nezávislá a občas i trochu tajemná. Ale vždy okouzlující. Pokud patříte mezi ty šťastné, kteří máte doma kočičího společníka, pak si 8. srpna rozhodně poznačte do...

8. srpna 2025

Žirafí parťáci si na Jihlavu zvykli, už se předvádějí v Africké savaně

Vedení i chovatelé jihlavské zoologické zahrady září nadšením. Všichni tři noví žirafí samci zvládli adaptaci v novém prostředí na výbornou. Pochází z různých koutů země, v Jihlavě se sešli před pár...

7. srpna 2025  15:36

Jak a kdy přesadit kosatce, aby další rok bohatě kvetly

Kosatce jsou vděčné a nenáročné trvalky. Aby však každý rok rozkvétaly v plné kráse, prospívá jim jednou za tři až čtyři roky změna stanoviště. Kdy je ideální doba, jak postupovat krok za krokem a na...

7. srpna 2025

Kopr osladí dech, odstraní stres, pomůže usnout. Funguje čaj i koprovka

Zřejmě ho buď milujete, nebo naopak nemůžete. Nejspíš se tedy přidáte k jednomu z táborů – pro, anebo proti kopru, kterého si údajně cenili i římští gladiátoři. Kam patříte vy? A proč stojí za to si...

7. srpna 2025

Poslední z rodu. Mladá holubářka zachraňuje rodinnou tradici před zánikem

Premium

Je mladá a chystá se na kariéru v úplně jiném oboru. Ale nechala se nakazit svým dědečkem, který byl úspěšným chovatelem holubů. Teď se snaží v rodinné tradici pokračovat.

7. srpna 2025

Zachraňte svou orchidej. Průvodce správným přesazováním pro bohaté květy

Pokud vaše orchidej právě nekvete, její kořeny se pomalu derou z květináče a substrát připomíná spíše ztrouchnivělé kusy dřeva než domov a výživu pro elegantní rostlinu, je čas na přesazení...

6. srpna 2025

Je to kus ráje na zemi, popisuje čtenářka svou zahradu na úpatí Bílých Karpat

Soutěž

V půvabném trenčínském kraji, tedy na slovenské straně úpatí Bílých Karpat, budují čtenářka Adriana a její rodina svou zahradu. Považují ji za svůj malý ráj.

6. srpna 2025

Od návrhu po mistrovské dílo. K dokonalému noži vedou desítky kroků

Na 24. srpna 2025 připadá mezinárodní den nožů. Rozhodli jsme se nahlédnout do jedné z mnoha továren, které vyrábějí nadstandardní produkci z damaškové oceli. Takové se rodí například v tradičním...

6. srpna 2025

Houbařská sezona je v plném proudu, připravte si nůše. Tato místa teď hlásí největší úlovky

Houbařská sezona se naplno rozjela a houbaři jsou bombardováni neustálými otázkami. Rostou? A kde? Kam vyrazit, abychom se nevrátili s prázdným košíkem?

5. srpna 2025  9:25

Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu
Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu

Kolotoč každodenních povinností se někdy točí příliš rychle. Víme, že zvládat práci, děti i sebe je výzva, proto hledáme testerky pro collalloc...

Pivoňky nesnášejí časté přesazování. Udělejte to jen ve správný čas

Přesazování pivoněk patří k úkonům, které se vyplatí dělat jen tehdy, když je to opravdu nutné. Tyto nenáročné a dlouhověké trvalky totiž nesnášejí časté přesazování a na novém místě se dlouho...

5. srpna 2025

I v srpnu je na zahradě co vysévat a opečovávat, pak lze sklízet až do zimy

Přihnojujte i sklízejte, vysazujte i vysévejte, přehazujte kompost. V srpnu je to na zeleninové zahradě pořád kolotoč. Nehledě na zpracovávání úrody – protože zima se prostě zeptá, co jste dělali v...

5. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.