Kočka často není jen váš mazlíček v domácnosti. Je to osobnost, která vstoupí do vašeho života s lehkostí, a přesto v něm zanechá hlubokou stopu. Miluje po svém, dává najevo emoce podle svého rytmu, ale právě to je na ní tak výjimečné.
Každá kočka je originál. A ten, kdo si získá její důvěru, ví, jak krásné pouto dokáže vzniknout mezi člověkem a tímto ušlechtilým tvorem.
Vztah mezi člověkem a kočkou sahá až více než 9 000 let do minulosti. Zatímco psi byli domestikováni jako aktivní pomocníci, kočky si podmanily člověka tiše, nenápadně, ale naprosto definitivně.
|
Kočky mají téměř 300 výrazů tváře. Velká část je přátelská, ukázala studie
Od té doby byl pohled na kočky různý. Ve starověkém Egyptě byly uctívány jako božstva, ve středověku naopak byly spojovány s čarodějnictvím a pronásledovány, dnes jsou kočky oblíbenými společníky mnoha domácností. A to nejen proto, že jsou krásné a hebké na dotek, ale hlavně díky své jedinečné schopnosti vnášet klid, pohodu a harmonii do našich domovů.
Mají svůj vlastní režim, nepotřebují neustálou pozornost, a přesto dokážou být věrnými společníky. Umí nás zklidnit, rozesmát i zvednout náladu.
|
Kočky milují bylinky. Klidně se v nich vyválejí, z některých jsou v rauši
Zajímavost? To, že soužití s kočkou může mít pozitivní vliv na duševní zdraví člověka, snižuje stres a úzkost a zlepšuje celkovou náladu je obecně známé. Studie ale navíc ukazují, že předení koček má uklidňující a léčivé účinky na lidský nervový systém.
Frekvence předení kolem 25 Hz dokonce napomáhá hojení kostí a tkání. Takže když vám kočka sedí na klíně, spokojeně přede a mhouří oči, nejenže si tím užívá vaši blízkost, ale zároveň působí terapeuticky i na vás.
Tipy, jak oslavit Mezinárodní den koček
Tento svátek je ideální příležitostí, jak své kočce projevit lásku trochu jinak než obvykle. Malé gesto, nová pochoutka nebo společná chvíle může znamenat víc, než si myslíte. Tady je několik konkrétních tipů.
1. Gurmánské potěšení pro mlsné jazýčky
Kočky si potrpí na kvalitu, a když jde o jídlo, rozhodně nechtějí kompromisy. „Kvalitní kočičí krmivo by mělo být bohaté na živočišné bílkoviny, bez zbytečných obilovin, barviv a dochucovadel. Kočka je masožravec, a proto potřebuje stravu, která respektuje její biologické potřeby. Na sváteční den doporučuji nejen kvalitní granule, konzervu nebo kapsičku, ale i menší pamlsek jako bonus v podobě sušeného masa nebo ryby. To je malý dárek, který potěší každou kočku,“ říká odborník na kočičí krmivo Martin Pučálka.
|
Kočky nás dělají zdravějšími. Snižují bolest i stres, chrání naše srdce
2. Čas na hraní
Nová hračka? Interaktivní hlavolam? Tunel nebo škrabadlo? Ať už máte malého lovce nebo gaučového povaleče, hra je důležitá pro jejich psychickou i fyzickou pohodu. A navíc je to skvělá šance, jak si spolu užít společný čas.
Pro aktivní kočky doporučujeme interaktivní hračky, které se samy pohybují nebo vydávají zvuky. Pro zvídavější jedince jsou skvělou volbou hlavolamy na pamlsky, které motivují k řešení úkolů. Pro gaučové pohodáře volte například plyšové myšky nebo chrastící koule.
TIP: Hračku schovejte a nechte kočku ji najít. Bude se tak jednat o skvělou hru s překvapením.
|
Volný pohyb psa či kočky má svá rizika. Poznali byste případnou otravu?
3. Kočičí spa den? Proč ne
Jemné kartáčování a mazlení, i kočky mají rády chvíle péče a pozornosti. Bude se jednat o příjemnou aktivitu pro vás oba. A vy navíc získáte bonus v podobě méně chlupů na pohovce. Celou seanci můžete navíc zakončit jemnou masáží hlavy nebo tlapek. I kočky ocení doteky, když jsou klidné a příjemné.
4. Dopřejte jim klid a odpočinek
Po příjemně stráveném dni je třeba kvalitní odpočinek. Měkký pelíšek nebo deka jim vytvoří ideální místo pro odpočinek. Volit můžete i jednoduchou variantu v podobě krabice s měkkým vnitřkem.
Ti odvážnější se mohou pokusit třeba o stavbu „kočičího hradu“ z kartonových krabic, ve kterém může váš mazlíček relaxovat nebo si hrát na lovce.
Mezinárodní den koček je připomínkou toho, jak výjimečný vztah může vzniknout mezi člověkem a zvířetem, které si vás nevybere jen tak. Ale když vás přijme, tak naplno. Není to jen mazlíček, je to společník, terapeut i člen rodiny.