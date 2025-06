Na konci svých přednášek o medvědech vyslovujete naději, že se s nimi dál budeme v přírodě setkávat. Když vás vezmu za slovo, asi není moc o co stát. Nebo se pletu?

Naším životním prostředím jsou města. Víme, jak se máme chovat v technosféře, ale už jsme pozapomněli, jak se máme chovat v přírodě. Na přechodu na magistrále, na tramvajovém ostrůvku nebo nádraží se kolem nás řítí mnohatunové ocelové obludy... A my? Stojíme krok od tragické smrti naprosto nevzrušeně a koukáme do mobilu. Kdyby se na našem místě ocitl divoch nebo divoké zvíře, nejspíš by zpanikařili a došlo by k neštěstí. A přesně v této pozici je moderní člověk v divoké přírodě. Víme, co dělat při setkání s velkým strojem, ale nevíme, jak se chovat při setkání s velkým zvířetem. Přitom podle mého názoru jsou nebezpečí pramenící z technosféry větší než ta v biosféře, protože na toto prostředí nejsme ještě evolučně adaptováni.

Medvěd je velmi inteligentní. Dokáže manipulovat s předměty, má vynikající paměť a schopnost plánovat.