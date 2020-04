Mazlíčci jsou rádi za home office, jen nechápou stres svých lidí

, aktualizováno

Pro někoho je práce z domova přirozeností. Lidé, kteří jsou zvyklí na pracovní rytmus v prostředí zaměstnavatele, mohou naopak trpět velkým stresem. Další členové domácnosti, jako jsou psi nebo kočky, obecně přítomnost rodiny doma vítají, ale případnou nervozitu nechápou.

Kocourek Only One Ocean of Scarlet Rose nenechá páníčka na pokoji, když už ho má nonstop doma. | foto: Vladan Volešák