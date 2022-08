Hlasujte v anketě o nejroztomilejšího srpnového mazlíčka

Fotky mazlíčků do zářijového kola vkládejte ZDE Snímky svých roztomilých zvířecích mazlíků – jednu kvalitní šířkovou fotografii – vkládejte dál, mohou zabodovat v dalším kole ankety, která běží průběžně. Redakce opět vybere ty nejlepší snímky, pro něž čtenáři začnou hlasovat 15. září. Do zářijového kola budou zařazeny snímky zaslané do 14. září včetně.