Hledá se nejroztomilejší mazlíček července. Vyberte si svého favorita

Červencová fotogalerie je opravdu pestrá, vždyť v prvním kole ankety se sešlo bezmála tisíc snímků. Pro ty, které splnily podmínky zařazení, už můžete hlasovat.

Pro mazlíčka měsíce července hlasujte ZDE Hlasovat lze opakovaně až do 31. července 2022.

Od pátku 15. 7. tak malí i velcí, chlupatí i opeření, rozdovádění i elegantní zvířecí společníci sbírají až do konce července vaše hlasy. Takže je to na vás – a hlasovat můžete opakovaně. Aby bylo hlasování co nejférovější, spolupodílet se na něm bude i tzv. hodnocení Elo.

Fotky mazlíčků do srpnového kola vkládejte ZDE Máte aktuální fotku svého mazlíčka, o kterou se chcete se čtenáři iDNES.cz podělit v dalším kole? Neváhejte. Anketa poběží průběžně, takže šířkové fotografie svých mazlíčků lze posílat dál. Hlasování v srpnovém kole začne 15. 8., zařazeny do něj budou vybrané snímky zaslané do 14. srpna včetně.

Elo je fér hodnocení, jako v šachu

Pokud hrajete třeba šachy, je vám tento způsob známý. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho her. Dá se aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev: rozdíl v bodech Elo určuje, jak velkou pravděpodobnost výhry daný hráč (soutěžící) má. Jak Elo funguje, se dozvíte v tomto PDF dokumentu nebo na stránkách věnovaných šachu Chess Mates.