Co dělat, když vašeho mazlíka napadne cizí pes a jak tomu předcházet

První a zásadní rada: pokud se psi rvou a jsou do sebe zakousnutí, do tlamy jim nesahejte. Poranění tím můžete ještě zhoršit, případně ublížit sami sobě.

Situací, za kterých může dojít k agresi, je mnoho. Vždy záleží, zda se psi spolu znají a chtějí se jen poprat třeba o hračku, nebo se naopak jedná o útok neznámého psa.

Záleží i na tom, zda zvířata prostředí znají, nebo jsou v něm poprvé. Samozřejmě svoji roli hraje i velikost zvířete. V každém případě je třeba nepropadat panice. Je třeba se rozhodovat rychle a důrazně. Co konkrétně dělat, když se psi rvou?

Hlasitě zakřičte

„Jako první věc při útoku je třeba na zvíře rázně zakřičet. Případně, pokud jde o agresi kvůli pamlsku nebo hračce a podobně, je třeba tu danou věc vzít k sobě. Pokud nic takového nepomáhá a máte po ruce zdroj vody (hadice, kýbl, potok) zkuste jej využít. Studená voda zvířata zastaví. V krajním případě, pokud si na to troufáte, se můžete pokusit psy od sebe odtrhnout,“ upozorňuje specialista na psí chování Tomáš Vykydal z PetCenter.

Jak to vypadá, když se potkají dva psi, kteří se nemusejí snést:

Doporučuje také nosit s sebou na procházky pepřový sprej na psy, případně i na lidi. Nicméně je třeba obezřetnosti, aby nedošlo k ohrožení sebe sama, případně dalších lidí a zvířat v okolí.

„Zároveň platí, že když už k útoku dojde, rozhodně není dobré se snažit psa vytrhnout ze zubů útočníkovi, protože tak můžete způsobit ještě horší poranění. A to dokonce i sami sobě,“ varuje odborník.

Brát velkého psa do náruče může situaci zhoršit

Velikost zvířete může hrát svou roli. Pro malá plemena může být souboj nebezpečný. Pokud tedy jste majitelem takového zvířete, tedy zhruba ve velikosti do výše kolen, tak v tom případě může pomoci i vzít psa do náruče.

Větší zvířata určitě ne. Většinou to naopak situaci daleko zhorší. Pes v náručí bývá mnohdy agresivnější, a to i přes to, že si to jeho majitel nemusí uvědomovat. Což pak následně o to více dráždí útočící zvíře.

Je to podobné, jako když se pes za plotem cítí v bezpečí a na kolemjdoucího o to víc štěká.

Co dělat po útoku? Pokud k útoku a zraněním dojde, tak je dobré si na místě s majitelem agresivního zvířete vyměnit kontakty, případně zajistit svědky, poranění vyfotit na mobilní telefon.

Majitel pokousaného psa by se neměl bát zeptat majitele útočníka na očkování proti vzteklině. Jestliže majitel agresora není ochotný spolupracovat, nebo na místě není, pak nezbývá než zavolat policii.

Základem je předcházení situací

Kromě řádného výcviku a dobrých znalostí vlastněného zvířete, je důležité umět předvídat jednotlivé situace. I dobře vycvičený pes se může dostat do situace, kdy bude napaden, nebo naopak zaútočí.

To znamená, že pokud z dálky vidíte blížící se zvíře, u kterého máte pochybnosti, že by se nemusel snést s vlastním psem, je lepší například přejít silnici, odejít z úzkého prostoru a podobně.

„Lidé už dopředu mají obavy, aby se něco nestalo. Zastaví, a tím nevědomky pustí svého psa před sebe. Aniž si to uvědomují, vlastně ho vybízí, aby je chránil a přebral za situaci zodpovědnost,“ vysvětluje etolog a dlouholetý trenér zvířat František Šusta na předchozím videu.

Můžete vytvořit klidně překážku ze svého těla a pokud si je člověk jistý, že by nastal konflikt, může zkusit potenciálního útočníka odehnat. Pokud vidíte majitele druhého psa, je dobré ho nějakým způsobem upozornit, a tím rovněž předcházet konfliktu.

„Bohužel z vlastní zkušenosti znám psa, kde spouštěčem k útoku byla jeho majitelka, která dala postupem času vlastnímu psovi pocit neohrozitelnosti,“ uzavírá Vykydal.