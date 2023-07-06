Zrzky na Berounce – Lili a Ruby
Autor: Jitka Ludvíková
Chlupatá (j)elita u moře
Autor: Renáta Kuklová
Bady – král vody i srdcí!
Autor: Iveta Duricová
Odpočinek v bazénu, to je moje.
Autor: Soňa Vorlovská
Frajer u vody
Autor: Veronika Sládková
Naše čivavy Dottie, Dessy a Enny
Autor: Štěpánka Jačková
Holky ve vodě při západu slunce.
Autor: Pavlína Suchánková
Atilla
Autor: Hana Becková
Hardy, pes vodní
Autor: Bara Labikova
Charli plave.
Autor: Diana Válková
Buldoček ve vaně
Autor: Jaroslav Brabec
Holky u vody
Autor: Sabina Svobodová
Tohle je náš Tymián. Milovník země, vzduchu, ohně i vody. Nelítostný zabiják...
Autor: Archiv soutěže
U vody
Autor: Slávka Ženíšková
Rainbow boy
Autor: Kostkova zdenka
Vodomil na závodech
Autor: Veronika Vacková
Zlatý retrívr na procházce
Autor: Jiří Špunar
Ronnie a její soukromý přírodní bazének
Autor: Renáta Juříková
Nejkrásnější jsem při západu slunce
Autor: Roman Bednář
Nosework ve vodě
Autor: Simona Marková
Hurá do vody
Autor: Jana Vrzáčková
Mia, pejsek hojnosti
Autor: Olga Hajduková
Max
Autor: Jitka Pokorná
Thea
Autor: Lenka
Měla jsem být ryba.
Autor: Petra Hrozová
Denny
Autor: Hana Naiclerová
Došlo palivo, stojíme.
Autor: Jana Sengelová
Mořští psi
Autor: Pavla Pršalová
Haimon, adoptovaný z útulku
Autor: Erik Gwiazda
Jerry v bazénu
Autor: Robert Rosa
Kira a bazen
Autor: Miroslav Dufek
Tak, mám brýle a můžu do vody.
Autor: Klára Antušková
V bazénu je nejlíp.
Autor: Šárka Rezlerová
Viking Mi-Ji. Je to úžasný vodomil, který se neptá, jestli může do vody, rovnou si skočí.
Autor: Vladimíra Benešová
Sherrynka a Berrynka u vody
Autor: Pavlína Prchalová
Před Edgerovým koupáním
Autor: Bohdana Dušková
Vodní skotačení
Autor: Leila Marková
Vodní živel Indiana Jones
Autor: Marcela Kočková
Aida, vodní záchranářka
Autor: Petr Ott
Plavkyně Bes
Autor: Iva Rousová
Náš hlídač dělá plavčíka u bazénu.
Autor: Archiv soutěže
Teddy v Caorle
Autor: Ivana Lachoutova
Aki... Konečně mě vzali k moři.
Autor: Jitka Adámková
Jack
Autor: Lenka Šťastná
Kami na překážkových závodech
Autor: Edita Albrechtová
Meissy (Otylka od Červené Duhy)
Autor: Petra Kánská
Letní pohoda
Autor: Monika Vacková
Turista Charlie
Autor: Rebeka Krakovská
Letní koupačka
Autor: Monika Mihulová
Jackie
Autor: Lucie Mydlilová
Užívání léta
Autor: Lenka Drozenová
Naše Barunka je velká milovnice vody.
Autor: Irena Malíková
Chilli a bláto
Autor: Petra Končická
Nakashu
Autor: Petra Koutná
Bahenní lázeň
Autor: Beáta Pavlíková
Mia ve vodě
Autor: Veronika Musilová
Malá cestovatelka
Autor: Barbora Piklová
Majk na rybách
Autor: Libor Janšta
Francouzský buldoček Sofie
Autor: Matěj Ondrášik
Koupačka
Autor: Klára Broučková
Rusty, vodní příšera
Autor: Anna Řeháková
Beki a moře
Autor: Martina Koscakova
Sarinka pohodička
Autor: Martina Batelkova
Rex
Autor: Kateřina Sehnalová
Inke poprvé u moře
Autor: Lenka Kolářová
Krásné ráno s děvčaty
Autor: Eva Folvarská
Nejlépe strávený čas
Autor: Sarah Endeová
Alfik miluje vodu.
Autor: Mirka Machova
Bailey
Autor: Zuzana Nášelová
Borderka Jessie
Autor: Ondřej Vrzáček
Čistič řeky – všechny klacky vytaženy.
Autor: Sýkorová Pavlína
Dante
Autor: Veronika Vencelová
Leonek na Lipně
Autor: Petra Andrlíková
Husky slečna před bouří
Autor: Daniela Petrů
Naše milovaná Amy si vychutnává klidné chvíle u moře.
Autor: Lukáš Vala
Vzpomínka na léto
Autor: Lenka Rokowská
Můj nejlepší kamarád Any
Autor: Jiřina Chládková
Molynka
Autor: Roman
Bulík Loki cestovatelem
Autor: Pavlína Krejsová
Kdo se půjde koupat se mnou?
Autor: Marcela Juríčková
Jenom jazýčkem přece zkusim.
Autor: Lucie Lešingerová
Kačena – kde?
Autor: Eva Rapantová
Vážně na ten hrad poplujeme?
Autor: Jana Jurečková
Buddy miluje vodu
Autor: Romana Jablonovská
Zapomněl jsem plavky, ale co už!
Autor: Tomáš Guček
No původně to byla napáječka pro slepice, ale mylady Zorinka si z toho udělala své soukromé wellness.
Autor: Rosta Vecerka
Caisa, Aša, Briteček a Dianka
Autor: Alena Piklová
Mája
Autor: Lucie Bidrmanová
Maxko na rybách, tříletý tulák původem ze Slovenska, milující výpravy autem na ryby
Autor: Vašek Porazík
Reček
Autor: Jan Kučera
Tedy v Polsku u moře
Autor: Lucie Chudobová
Nisa a Lili na Jadranu
Autor: Andrea Pospíšilová
Námořnice Rozárka
Autor: Miluše Ptáčníková
Já už bych to radši vzala ke břehu.
Autor: Mirek Štimač
Dej si lázeň, to ti uleví.
Autor: Jiřina Nováková
Aileenka – maďarský ohař poprvé u moře
Autor: Věra Lněničková
Netopí se tady někdo?
Autor: Kateřina Daříčková
Mexický naháč, Wonderland Itar Chintamani
Autor: Archiv soutěže
Dexter, vodní pes
Autor: Marta Švihlova
Cinduška je vodní živel, jakmile vidí vodu, hned hledá, kudy by tam skočila...
Autor: Archiv soutěže
Moje první koupání
Autor: Lucie Nováková
Koupel po hrabání na poli
Autor: Eliška Šáfrová
Začátek plavební sezony
Autor: Petra Ludvová
První letošní koupačka
Autor: Lucie Pelcmanová
Koupání v Moravě
Autor: Michal Petřík
První letní koupání
Autor: Tereza Trubačová
První koupání
Autor: Matyáš Mejzr
Nejlepší koupačka
Autor: Alžběta Plačková
Ta voda je letos nějaká mokrá.
Autor: Jitka Svobodová
Náš Timi si užívá léto na vodě.
Autor: Denisa Zímová
Voda, to je moje.
Autor: Vladimír Fibiger
Slaná voda – slaný písek
Autor: Pavla Adámková
Lara – vodní pes
Autor: Klára Potužáková
Sany prostě miluje vodu.
Autor: Petr Jakšič
Napustíš mi vodu, prosím?
Autor: Pavlína Nová
Apollo na vodě
Autor: Lada Kverková
Náš Buddy miluje vodu.
Autor: Jakub Kodytek
Při takovém parnu je potřeba se i vydovádět ve vodě.
Autor: Michal Petřík
Partička si užívá svůj nový bazén.
Autor: Veronika Matochová
Holt, ne každý má bazén.
Autor: Simona Boehm
Monty poprvé v bazénku
Autor: Markéta Vojtášková
Molly a její úsměv při relaxaci u bazénu...
Autor: Nikola Hadrbolcová
U moře
Autor: Jakub Holub
U moříčka
Autor: Petra Zabilanská
Coffee u moře ve Slovinsku
Autor: Karolina Novotná
Štěně poprvé u moře
Autor: Lenka Hnízdová
Lara u moře ve Španělsku
Autor: Nikola Studená Munzarová
Modelka Kitty u moře
Autor: Ivona Štěpánková
Naše 14měsíční Belle poprvé u moře
Autor: Archiv soutěže
Annie na rybách
Autor: Jitka Svobodová
Rybářská stráž
Autor: Jarka Drechslerová
Rybařík
Autor: Tereza Kalistová
Naše Daisy má ráda rybičky
Autor: Andrea Malurková
Krásný výhled na řeku, ještě prut a můžu rybařit.
Autor: Simona Šillerová
Dášenka a Brutus na Rybářské stezce
Autor: M. Marková
Miki
Autor: Lucie prchalova
Cerys
Autor: Kateřina
Anie
Autor: Natálie Lacinová
Moje malá holčička ACD (štěně australského honáckého psa)
Autor: Zuzana Čechová
Buddy, maďarský ohař
Autor: Kamila Formánková