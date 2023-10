Vybrali jste mazlíčky září, známe výherce knih. Posílejte snímky na říjen

Zářijové kolo ankety o nejroztomilejšího mazlíčka měsíce bylo soutěžní. Čtenáři hlasováním rozhodli, které čtyři snímky jsou ty nej a k jejich autorům teď putuje kniha Co má kočka na mysli z nakladatelství Esence. Podívejte se do galerie, jak to dopadlo. A do 15. října posílejte snímky do říjnového kola.