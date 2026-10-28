Dnes se stále víc majitelů radí o zdraví svých chlupatých kamarádů s umělou inteligencí. Kdy taková konzultace dává smysl, jaká má úskalí a na co si dát pozor?
Nejde o okrajový jev. Podle letošního průzkumu Animal Kindness Index britské organizace na ochranu zvířat RSPCA už desetina majitelů běžně hledá rady k péči o zvíře u nástrojů jako ChatGPT nebo Gemini. Nejčastěji se lidé stále obracejí na veterináře, ale RSPCA i lékaři upozorňují na riziko.
Chatbot nedokáže prohmatat bříško, odebrat krev ani poznat, zda má zvíře bolesti. Když majitel kvůli úspoře peněz nebo času odloží návštěvu ordinace, léčba se může zbytečně opozdit i prodražit.
Rizika AI při léčbě zvířat: Když chatbot halucinuje a chybí mu vyšetření
Největší slabinou chatbotů je jejich přesvědčivost. Odpovídají plynule a s jistotou i tehdy, když mají k dispozici neúplné nebo zavádějící informace. Občas si fakta rovnou vymyslí, odborně se tomu říká halucinace.
„Obecně bych se bála, že to bez klinického vyšetření může vést k nebezpečným zkreslením. Rozhodně bych nikomu neradila se na to spoléhat. Hodně závisí na tom, co do AI vložíme za informace,“ říká veterinární stomatoložka Kateřina Slabá.
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A právě tady je háček. Chatbot ví jen to, co mu napíšete. Majitel ale není veterinář a snadno vynechá detail, který by lékař poznal na první pohled nebo by se na něj cíleně zeptal.
S čím vším může umělá inteligence majitelům mazlíčků pomoci
Neznamená to, že je AI pro majitele zvířat k ničemu. Smysl dává tam, kde nejde o zdravotní problém.
„Mohou majitele uklidnit a ulevit nám veterinářům s některými méně důležitými otázkami, například zda je nutné psům pravidelně vymačkávat anální žlázky nebo ohledně zastřihování drápků,“ vysvětluje Slabá. Podle ní může AI pomoci i s vysvětlováním prevence, tedy proč je důležité očkování nebo odčervování, a s obecnými informacemi o cestování se zvířetem.
Veterinářka v chatbotech vidí ještě jeden možný přínos. „Očekávala bych, že AI často pošle lidi k veterináři a oni budou ochotnější tam jít, pokud váhají,“ říká.
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Ve své praxi se s majiteli, kteří by přišli s hotovou diagnózou od AI, setkává jen výjimečně. Pomáhá tomu i její obor.
U zubů podle ní i laik chápe, že bez pořádného vyšetření a rentgenu diagnóza nevznikne. Když si ale někdo předem něco zjistí, vítá to.
„Zlepšuje to spolupráci s majitelem. Může být připraven na to, co bude třeba dál podniknout, a informaci ode mě přijme lépe.“
Jak bezpečně používat AI pro zdraví a prevenci psů a koček
● Ptejte se na obecné věci, ne na diagnózu. Péče o srst a drápky, výživa nebo příprava na návštěvu ordinace jsou v pořádku. Co zvířeti je, určí jen vyšetření.
● Při akutních potížích na odpověď nečekejte. Náhlá změna chování, bolest, potíže s dýcháním nebo podezření na otravu patří rovnou k veterináři.
● Odpověď berte jako podklad k rozhovoru s lékařem. Bez obav veterináři řekněte, co vám chatbot napsal. Ušetříte si vysvětlování a lékař může rovnou uvést věci na pravou míru.
Umělá inteligence u veterináře: Pomáhá s přehlednou zprávou pro majitele
AI se do veterinární péče dostává i z druhé strany, přímo do ordinací. Tam ale plní jinou roli než chatbot v telefonu majitele.
Diagnózu nestanovuje, léky nenavrhuje a do rozhodování lékaře nezasahuje. Pomáhá s administrativou a s tím, aby majitel doma rozuměl, co mu veterinář doporučil.
Například platforma Vetstor, se kterou Slabá spolupracuje, převádí odborný zápis veterináře do zprávy, které rozumí i laik. Majitel z ní ví, jak dávkovat léky, co dělat doma a kdy se vrátit na kontrolu. Každou zprávu přitom schvaluje lékař, který za ni nese odpovědnost.
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„Majitel si toho z ordinace ústně může zapamatovat méně. Když ale místo strohého ‚extrakce 104, 108, doporučena domácí hygiena‘ dostane vysvětlení, proč bylo potřeba zub vytrhnout, jak bude probíhat hojení a proč má smysl psovi čistit zuby, přistupuje k tomu úplně jinak. A srozumitelná zpráva koluje v rodině. Přečte si ji i partner nebo děti, které se o zvíře reálně starají,“ dodává Kateřina Slabá.
Hranice je tak na obou stranách stejná. AI může pomoci se zorientovat, připravit se na návštěvu nebo pochopit, co lékař doporučil. Vyšetření a rozhodnutí o léčbě zůstávají vždy na veterináři.