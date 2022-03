Chlupatí magnáti. Přibývá zemí, kde psi nebo kočky mohou dědit

„Zdálo by se mi to přehnané,“ míní Vladimíra Tichá z Českomoravské kynologické unie. Přitom ve Španělsku od letoška budou při rozvodech soudy řešit i to, kdo a kdy se má o psa starat či jak vysoké na něj platit „alimenty“.

Zní to absurdně, ale ve světě jsou desítky psů a koček, které formálně vlastní v přepočtu desítky i stovky milionů korun. Dokonce existuje žebříček tech nejmovitějších.

Zákony v některých zemích totiž umožňují, aby majitelé zvířat na své mazlíčky odkázali svůj majetek, byť v některých případech nepřímo. Učinila tak i řada celebrit, například módní návrhář Karl Lagerfeld či popová legenda Michael Jackson.