Část 1/5

Železné lady

Snažit se dosáhnout rovnosti mezi pohlavími tím, že budeme předstírat, že žádné rozdíly nejsou, je obrovskou chybou. Člověk se tím ochudí o jemné nuance vztahů, které se vyvíjely miliony let.

Přesto existují tvorové, kteří na to jdou přesně takhle. Jsou velcí, silní, mají penis – a samci to rozhodně nejsou. A ještě se každému, komu se to nelíbí, hlasitě vysmějí do očí.

Samice afrických hyen skvrnitých jsou vládkyně se vším všudy včetně „mužské chlouby“. Jejich klitoris je tak prodloužený, že se od samčího nádobíčka poznat skoro nedá.

I ta nejmladší a nejslabší samička je navíc ve společenské hierarchii smečky výš než největší samec. Jsou to také mladíci, kdo musí rodnou smečku opustit a hledat si v dospělosti štěstí jinde.

A běda, kdyby se jim chtělo neposlechnout. Královny s možná nejsilnějším stiskem čelistí v živočišné říši prosazují svou vůli železnou tlamou.