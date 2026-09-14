Kočárek se během několika vteřin převrátil
Na začátku videa žena kráčí s kočárkem a vede svého malého psa. Vzápětí k nim přiběhne větší pes bez vodítka a zaměří svou pozornost na jejího čtyřnohého společníka.
Žena se snaží situaci zvládnout, malého psa zvedá do náruče a během nastalého zmatku se kočárek s dítětem převrátí na bok. Miminko podle záběrů zůstává uvnitř připoutané a kočárek je částečně zakrytý síťovanou stříškou.
Nejdramatičtější chvíle přichází vzápětí. Žena stále drží svého psa nad zemí, zatímco větší pes se k němu opakovaně snaží dostat. Sama přitom stojí mezi ním a převráceným kočárkem.
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Zachránila psa místo dítěte
Právě několik následujících vteřin rozpoutalo na sociálních sítích hádku. Kritici ženě vyčítají, že místo okamžitého zvednutí dítěte pokračovala v ochraně psa. Některé příspěvky dokonce začaly situaci líčit jako volbu mezi vlastním dítětem a domácím mazlíčkem.
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Záběry ale tak jednoznačný závěr nedovolují. Volně pobíhající pes se podle videa soustředí na malého psa v jejím náručí a o kočárek nejeví viditelný zájem. Žena navíc zůstává tělem mezi zvířetem a dítětem.
Stejná debata se rozjela i na Redditu, kde video získalo desítky tisíc reakcí. Řada komentujících upozorňovala, že dítě bylo v kočárku připoutané a žena v dané chvíli chránila toho, na koho pes skutečně útočil. Jiní její rozhodnutí naopak považovali za nepochopitelné.
Majitel psa přichází až po chvíli
Pozornost internetových diskutujících se ale rychle přesunula také k dalšímu člověku na videu. Po chvíli přichází muž, který podle reakcí na zveřejněné záběry patří k volně pobíhajícímu psovi. Zvíře odvede pryč, jeho zdánlivě klidná reakce však vyvolala další vlnu kritiky.
Co přesně incidentu předcházelo, kde se odehrál ani zda při něm někdo utrpěl zranění, původní virální příspěvek neuvádí. Stejně tak není veřejně doloženo, že by matka své dítě skutečně úmyslně použila jako štít.
Video tak nakonec ukazuje ještě něco jiného než samotný střet dvou psů. Několik chaotických vteřin stačilo k tomu, aby internet rozhodoval, zda žena selhala jako matka, nebo naopak v mimořádně stresující situaci dokázala ochránit dítě i psa zároveň.
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