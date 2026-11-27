Dvouletá Maitê podle své matky do bazénu nikdy nechodila sama. Vždycky čekala, až s ní půjde někdo z dospělých. Tentokrát ale sešla po schůdcích do vody ve chvíli, kdy si matka odskočila pro kousek dortu a starší sestra odběhla pro růžovou vaničku.
Jenže ze schůdků se holčička dostala do míst, kde už nohama nedosáhla na dno. Na záběrech bezpečnostní kamery je vidět, jak máchá rukama a postupně mizí pod hladinou. A také že fenka zlatého retrívra, které říkají Tereza, je v pozoru od první chvíle, co je batole v bazénu. Po prvním ponoření pod vodu skočila do vody a doplavala k holčičce, aby se jí Maitê mohla chytit a dostat se nad vodu.
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V tu chvíli už byla u vody i starší sestra a také matka, která skočila do vody a dceru vytáhla. Když se potom holčičky ptala, proč šla do bazénu sama, Maitê jí řekla, že se chtěla potápět.
Fenka Tereza přitom rodině nepatří. Matka s holčičkami přijela ten den na návštěvu k švagrové v brazilském městě Chapada dos Guimarães. Fenka zlatého retrívra a dvouletá holčička si okamžitě padly do oka. „Byla to láska na první pohled,“ popsala později majitelka Terezy webu The Dodo.
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Dívka vyvázla bez zranění. Její matka později zveřejnila záznam na Instagramu především jako varování ostatním rodičům, jak rychle se může pohoda u bazénu změnit v boj o život. „Během dvou vteřin se může stát tragédie,“ napsala k videu. Záznam na sociálních sítích a nasbíral více než 32 milionů zhlédnutí.
Příběh měl ale ještě jeden dojemný dovětek. Na dalších záběrech už si Maitê s Terezou znovu bezstarostně hraje. Když pak rodina návštěvu ukončila a odjela domů, fenka vyhledávala místo, kde její nová kamarádka spávala. Chodila si lehat vedle postele, která během návštěvy patřila Maitê.