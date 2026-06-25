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Žádná porucha, ale čistá příroda. Vědci boří tabu kolem masturbace u ptáků

Marek Burza

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V živočišné říši není sebeuspokojování žádnou velkou vzácností – šimpanzi, delfíni, a dokonce i sloni jsou dobře známí tím, že si rádi dopřávají vlastní potěšení. Nicméně až doteď nebylo jasné, jak moc je toto chování rozšířené právě mezi ptáky. | foto: Gemini

Nová vědecká studie potvrzuje, že masturbace je u ptáků zcela přirozeným chováním. Odborníci navíc zjistili, že ptáci si pro vlastní potěšení velmi často pomáhají nejrůznějšími hračkami nebo větvičkami.

Až doposud se přitom ve společnosti všeobecně předpokládalo, že sebeuspokojování u ptáků představuje projev patologického chování, který se vyskytuje výhradně u domácích mazlíčků. Experti z řad veterinářů kvůli tomu často navrhovali radikální zásahy – od drastických změn jídelníčku přes lékovou a hormonální terapii až po chirurgické zákroky.

Vědci z lancashireské univerzity však nyní majitele domácích ptáků uklidňují s tím, že jde o zcela přirozenou věc. Jejich výzkum dokonce prokázal, že u divoce žijících zvířat je toto chování ještě běžnější než u těch v zajetí.

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„Historicky nám chyběl hlubší výzkum masturbace u ptáků, jako jsou papoušci, a to i navzdory tomu, jak často s námi majitelé tento problém jako s veterináři konzultují,“ uvádí spoluautorka studie Ana Basto.

„Tento výzkum je naprosto klíčový a stane se odrazovým můstkem k ucelenějšímu pochopení toho, proč a jak se ptáci chovají. Doufám, že naše zjištění umožní veterinářům poskytovat přesnější rady v zájmu ochrany dobrých životních podmínek zvířat, což zůstává hlavní prioritou celého našeho oboru.“

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V živočišné říši není sebeuspokojování žádnou velkou vzácností – šimpanzi, delfíni, a dokonce i sloni jsou dobře známí tím, že si rádi dopřávají vlastní potěšení. Nicméně až doteď nebylo jasné, jak moc je toto chování rozšířené právě mezi ptáky.

„Pro tuto zjevnou mezeru ve vědecké literatuře existuje hned několik důvodů: společenské tabu kolem tohoto tématu, zažitý předpoklad, že masturbace je omezena pouze na lidi, maximálně na primáty, a v neposlední řadě také obtíže se samotným definováním toho, co už lze za masturbaci považovat,“ vysvětlují vědci ve své studii.

Aby vědci přišli celé záhadě na kloub, shromáždili dostupná data z odborné literatury a propojili je s informacemi od chovatelů ptáků prostřednictvím dotazníků a online komunit. Celkem se jim podařilo shromáždit údaje o 120 druzích ptáků z 22 hlavních ptačích čeledí, a to jak ze zajetí, tak z volné přírody.

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Následná analýza jednoznačně potvrdila, že masturbace je mezi ptačími druhy široce rozšířená. Přestože samci projevují tyto aktivity o něco častěji, chování se týká obou pohlaví.

„Masturbace u ptáků obvykle probíhá tak, že třou kloaku o různé předměty, například o větvičky nebo hračky, což často doprovází specifické zvuky nebo mávání křídly,“ popisují výzkumníci. Samice mají pro změnu tendenci zvedat ocas a otírat se zády o vhodné objekty.

Velkým překvapením studie bylo zjištění, že ptáci chovaní v zajetí masturbují s menší pravděpodobností než ptáci ve volné přírodě. Chloe Heys, hlavní autorka výzkumu, k tomu dodává: „Navzdory dosavadním předpokladům, že masturbace u ptáků v zajetí je pouze důsledkem jejich osamělého života, naše studie jasně ukázala, že jde o přirozené, zdravé a rozšířené chování napříč různými druhy i prostředími.“

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„Díky lepšímu biologickému porozumění této neobvyklé vlastnosti může náš výzkum vnést více světla do praxe majitelů, chovatelů i ochránců přírody. Chceme zdůraznit, že veterinární zásahy, které se snaží masturbaci u ptáků násilně potlačit, jim mohou ve skutečnosti spíše uškodit. Doufám, že naše práce povede ke změně v radách, které veterináři majitelům ptáků dávají, a v konečném důsledku zlepší welfare zvířat,“ uzavírá Heys.

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