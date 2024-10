Místo kariéry šla fotografovat psy a koně. Papírovou fotku nic nepřekoná, říká

Co vás vedlo k tomu, abyste se věnovala tomuto oboru?

V roce 2010 jsem poprvé vzala do ruky digitální zrcadlovku a z víceméně volnočasové aktivity se to postupem času překlenulo do živnosti, a tak jsem někdy v roce 2015 vlastně ukončila veškeré svoje projekty. Tím, že fotografování bylo mojí nejčastější aktivitou, řekla jsem si: Proč by zrovna fotografování nemohlo být to správné?

To se pěkně říká, ale hůř udělá.

V roce 2015 to začalo a tím, že jsem se zároveň setkávala s dalšími lidmi, kteří začínali fotografovat, navzájem jsme se začali učit. Něco jsem uměla já, něco oni a nakonec se ty aktivity rozrostly tak, že mi to zaplnilo den natolik, že jsem si uvědomila, že vlastně žádnou další jinou aktivitu, ani pracovní, už bych nestíhala.