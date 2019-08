Šlechtění psů se zvrtlo. Módní plemena jsou oblíbená kvůli deformitám

Touha měnit podoby psů se zvrhla. Tvoříme psy co nejmenší, v neobvyklých barvách, s roztomilými výrazy. Proto nemůžou dýchat, jsou slepí, hluší, ochrnutí. Je to tím, že poptávka je po co nejmenších pejscích, chovatelé proto mnohá původně velká plemena cíleně zmenšují, píše čtvrteční Magazín MF DNES.