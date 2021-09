Tajný život lidoopů. Orangutani zvládnou i 40 sexuálních pozic, gorily nadávají

Jak vypadá taková hodina výtvarky u goril nebo šimpanzů? Podobně jako ve škole?

Marina Vančatová: To ne. Nám jde u lidoopů o spontánnost. Když chtějí kreslit, kreslí, když nechtějí, nekreslí. V rámci našeho projektu jsme měli dvě skupiny. Jednu tvořila mláďata, k nimž se chodilo dovnitř do klece nebo se brala do pracovny, kde malovala. Ráda vzpomínám například na orangutany z ústecké zoo Ňuňáka s Ňuninkou, kteří hrálii ve filmu Marie Poledňákové Dva lidi v zoo, nebo na šimpanze z liberecké zoologické zahrady. Druhou skupinu tvořili dospělí jedinci, se kterými jsme pracovali přes mříže. Podala jsem jim čtvrtku papíru, pastelky a sledovala jsem, co udělají a co nakreslí. Ne vždy kreslili, ale vždycky nás překvapovali svojí kreativitou a přístupem.

Strategie šimpanzů se podobá Delta Force. Mají nadháněče, jednoho šimpanze, který ho blokuje, pak hlavního zabijáka. Je však pravda, že šimpanzi neumějí zabíjet. Kořist napadnou, shodí ji ze stromu a roztrhají zaživa.