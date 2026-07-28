Tato mladá samička makaka japonského to od samotného počátku svého života neměla vůbec jednoduché. Krátce po narození ji vlastní matka odmítla, což je v divoké přírodě i v zajetí pro mládě extrémně nebezpečná situace.
Ošetřovatelé museli okamžitě zakročit, převzít celou péči do vlastních rukou a nahradit malému Punchovi mateřskou náruč, aby mu zajistili šanci na přežití.
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Aby mládě netrpělo samotou a mělo alespoň částečnou náhradu za chybějící kožich matky, dali mu ošetřovatelé do výběhu velkého plyšového medvídka. Punch si na hračku okamžitě zvykla, neustále se k ní choulila a prakticky ji nepouštěla ze spáru.
Obrázky a videa, na kterých se malá opička křečovitě drží svého plyšového kamaráda, se rychle rozšířily po sociálních sítích a vyvolaly obrovskou vlnu solidarity. Lidé z celého světa sledovali, jak si Punch buduje pocit bezpečí alespoň u neživé hračky, zatímco se ošetřovatelé opatrně pokoušeli o další krok.
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Nejtěžší výzvou bylo vrátit Punche zpět mezi její vlastní druh. Ostatní členové opičí tlupy o osamělé mládě zpočátku nejevili zájem a opakovaně ho odmítali přijmout do své sociální hierarchie.
Trpělivá práce chovatelů a přirozená zvídavost opic však postupně přinesly své ovoce. Punch začala objevovat krásu skotačení s vrstevníky, plyšovou hračku odkládala stále častěji a dnes už plnohodnotně dovádí v tlupě.
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Oslava jejích prvních narozenin tak nebyla jen připomínkou jednoho roku života, ale především oslavou úspěšného návratu mezi opičí kamarády, ke které přišla přání ze všech koutů planety.