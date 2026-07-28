Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Od plyšáka k opičí tlupě. Dojemný příběh makaka Punche, který našel kamarády

Marek Burza
Příběh malého makaka Punche z japonské zoologické zahrady ve městě Ičikawa si získal srdce lidí po celém světě a nedávná oslava jeho prvních narozenin byla dojemným vyvrcholením strastiplné cesty.

Tato mladá samička makaka japonského to od samotného počátku svého života neměla vůbec jednoduché. Krátce po narození ji vlastní matka odmítla, což je v divoké přírodě i v zajetí pro mládě extrémně nebezpečná situace.

Aby mládě netrpělo samotou a mělo alespoň částečnou náhradu za chybějící kožich matky, dali mu ošetřovatelé do výběhu velkého plyšového medvídka.
Lidé z celého světa sledovali, jak si Punch buduje pocit bezpečí alespoň u neživé hračky, zatímco se ošetřovatelé opatrně pokoušeli o další krok.
Obrázky a videa, na kterých se malá opička křečovitě drží svého plyšového kamaráda, se rychle rozšířily po sociálních sítích a vyvolaly obrovskou vlnu solidarity.
Nejtěžší výzvou bylo vrátit Punche zpět mezi její vlastní druh. Ostatní členové opičí tlupy o osamělé mládě zpočátku nejevili zájem a opakovaně ho odmítali přijmout do své sociální hierarchie.
5 fotografií

Ošetřovatelé museli okamžitě zakročit, převzít celou péči do vlastních rukou a nahradit malému Punchovi mateřskou náruč, aby mu zajistili šanci na přežití.

Příroda si drsně pohrává. Stvořila dokonalé maskování i barvoslepou kořist

Aby mládě netrpělo samotou a mělo alespoň částečnou náhradu za chybějící kožich matky, dali mu ošetřovatelé do výběhu velkého plyšového medvídka. Punch si na hračku okamžitě zvykla, neustále se k ní choulila a prakticky ji nepouštěla ze spáru.

Obrázky a videa, na kterých se malá opička křečovitě drží svého plyšového kamaráda, se rychle rozšířily po sociálních sítích a vyvolaly obrovskou vlnu solidarity. Lidé z celého světa sledovali, jak si Punch buduje pocit bezpečí alespoň u neživé hračky, zatímco se ošetřovatelé opatrně pokoušeli o další krok.

Mladíkovi zachránila život fretka. Pak ji přijal za mazlíčka i jeho otec

Nejtěžší výzvou bylo vrátit Punche zpět mezi její vlastní druh. Ostatní členové opičí tlupy o osamělé mládě zpočátku nejevili zájem a opakovaně ho odmítali přijmout do své sociální hierarchie.

Trpělivá práce chovatelů a přirozená zvídavost opic však postupně přinesly své ovoce. Punch začala objevovat krásu skotačení s vrstevníky, plyšovou hračku odkládala stále častěji a dnes už plnohodnotně dovádí v tlupě.

Géniové z říše zvířat. Kráva, co používá nástroje, a pes s mimořádným IQ

Oslava jejích prvních narozenin tak nebyla jen připomínkou jednoho roku života, ale především oslavou úspěšného návratu mezi opičí kamarády, ke které přišla přání ze všech koutů planety.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vypadá jako papír, ale do modrého kontejneru nepatří. Pletete se i vy?

Nemáte-li sadbovač, improvizujte. Použít můžete plato od vajíček nebo ruličky...

Třídění papíru vypadá naprosto jednoduše. Vidím papír a uložím do modrého kontejneru. Jenže i tady číhá spousta úskalí.

Takto pózují u vody psi čtenářů iDNES.cz, milují léto u bazénu, řeky i moře

Zrzky na Berounce – Lili a Ruby

Léto si s námi letos poněkud hraje, nicméně pár trochu chladnějších dní nikomu neublíží a osvěžení ve vodě naši psí parťáci ocení nejen když je i ve stínu přes třicet. A pořád tu máme ještě...

Domu i zahradě po rodičích vdechli nový svěží život, stromy porostou spolu s jejich dětmi

Soutěž
Pohled na dům skrz trvalky a traviny

Několik let žili na pražských Vinohradech, s dětmi však čím dál častěji trávili čas za městem – u rodičů, na chatě nebo jednoduše venku. Jak se jejich rodina rozrůstala, stále více je to táhlo z...

Rybíz po sklizni volá po nůžkách. Naučte se poznat staré dřevo a trefit termín

Černý rybíz doplňuje antioxidanty, podporuje vylučování vody z organismu,...

Otrháním posledních sladkých bobulí péče o rybíz nekončí. Právě týdny bezprostředně po sklizni jsou ideální pro prosvětlení keřů a založení budoucí úrody. Mnoho zahradníků ale dělá zásadní chybu v...

Proč pes po vykonání potřeby hrabe. Veterináři mají jasné vysvětlení

ilustrační snímek

Vypadá to jako snaha po sobě uklidit, ve skutečnosti jde o něco úplně jiného. Když pes po vykonání potřeby zahrabe zadními tlapami, rozesílá pachovou zprávu a nechává za sebou viditelnou značku....

Zahrádku v kolonii nechala rozkvést i pro kolemjdoucí, má z ní výhled i užitek

Soutěž
Zahradní domek na nářadí, před ním lavička. Kompost, barely na vodu. Víc na...

Když si čtenářka Ivana bydlící v paneláku v roce 2005 pronajala zahrádku o rozloze 235 metrů čtverečních v šumperské zahrádkářské osadě Vyhlídka, byla na svažitém pozemku jen zeleninová zahrádka, tři...

28. července 2026

Od plyšáka k opičí tlupě. Dojemný příběh makaka Punche, který našel kamarády

Aby mládě netrpělo samotou a mělo alespoň částečnou náhradu za chybějící kožich...

Příběh malého makaka Punche z japonské zoologické zahrady ve městě Ičikawa si získal srdce lidí po celém světě a nedávná oslava jeho prvních narozenin byla dojemným vyvrcholením strastiplné cesty.

28. července 2026

Houbařská sezona 2026: Kam vyrazit, co právě roste a jak najít plný košík?

ilustrační snímek

Houbařská sezona se pozvolna rozjíždí a milovníci lesních úlovků jsou bombardováni neustálými otázkami. Rostou? A kde? Kam vyrazit, abychom se nevrátili s prázdným košíkem? Přinášíme velký přehled...

27. července 2026  10:15

Na letní řez meruňky máte pár týdnů. Prosvětlete korunu, než bude pozdě

ilustrační snímek

Zatímco jiné peckoviny snášejí zásahy celkem bez problémů, meruňky patří k těm nejcitlivějším. Na rozdíl od jarního Šittova řezu, kterým se na začátku léta podporuje větvení a tvorba nového dřeva,...

27. července 2026  9:44

Příběhy včelích medvídků nelžou, čmeláci si opravdu jídlo vychutnávají

Čmeláci si jídlo vychutnávají jako savci.

Vědci zjistili, že čmeláci po ochutnání sladké odměny vyplazují jazyk a obrazně si „olizují pysky“, zatímco po podání slaného nebo hořkého nápoje v odsouzení otřásají hlavou a snaží se očistit si...

27. července 2026

Vypadá jako papír, ale do modrého kontejneru nepatří. Pletete se i vy?

Nemáte-li sadbovač, improvizujte. Použít můžete plato od vajíček nebo ruličky...

Třídění papíru vypadá naprosto jednoduše. Vidím papír a uložím do modrého kontejneru. Jenže i tady číhá spousta úskalí.

27. července 2026

Domu i zahradě po rodičích vdechli nový svěží život, stromy porostou spolu s jejich dětmi

Soutěž
Pohled na dům skrz trvalky a traviny

Několik let žili na pražských Vinohradech, s dětmi však čím dál častěji trávili čas za městem – u rodičů, na chatě nebo jednoduše venku. Jak se jejich rodina rozrůstala, stále více je to táhlo z...

26. července 2026

Jak na letní řez jabloní? Zatočte s vlky a zajistěte si sladší úrodu

Jak na letní řez jabloní, abyste se mohli těšit na úrodu nádherných jablek?

Sníte o podzimu, kdy se větve vaší jabloně budou prohýbat pod tíhou obřích, šťavnatých a dokonale vybarvených jablek? Pak je právě teď, v polovině léta, nejvyšší čas na radikální krok. Musíte zatočit...

25. července 2026

Nevíte, co s cuketami? Zkuste Maršálkův dort, špagety či italské minestrone

Nepodceňujte v kuchyni cuketu, lze z ní vykouzlit řadů skvělých jídel.

Kořeny má v Americe, vyšlechtili ji však v Itálii, odkud má i název. Cuketa, či spíš zucchini, tedy malá tykev, představuje lahůdku první kategorie. Ne nadarmo se z ní peklo i v Peče celá země. A vy...

25. července 2026

Do ruské věznice poslali kočku s obojky plnými drog, zrakům dozorců neunikla

Pašeráci poslali do věznice kočku s drogami. Ukryli je do dvou obojků, 23.7.2026

Nezvyklého pašeráka drog dopadli vězeňští dozorci v ruském Nižním Novgorodu. Do nápravné kolonie č. 17 se je pokusila dostat obyčejná kočka domácí. Kontraband přenášela ve speciálních obojcích a...

25. července 2026

Tak co, už u vás rostou? Pochlubte se svými houbařskými úlovky

ilustrační snímek

Jaro bylo ve znamení sucha, během začátku léto to nebylo o mnoho lepší,to růstu hub vůbec nesvědčí. Ale před pár dny přece jen trochu zapršelo, takže lze očekávat, že v lesích by se mohlo přece jen...

12. června 2026,  aktualizováno  24. 7. 12:55

Rybíz po sklizni volá po nůžkách. Naučte se poznat staré dřevo a trefit termín

Černý rybíz doplňuje antioxidanty, podporuje vylučování vody z organismu,...

Otrháním posledních sladkých bobulí péče o rybíz nekončí. Právě týdny bezprostředně po sklizni jsou ideální pro prosvětlení keřů a založení budoucí úrody. Mnoho zahradníků ale dělá zásadní chybu v...

24. července 2026  10:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×