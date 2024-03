V belgické zoo lev zardousil lvici Mayu z Česka, měl se s ní původně pářit

Středeční setkání místo toho skončilo smrtí lvice Mayi, informovala tisková agentura Belga. „Začali se rvát a on jí prokousl hrdlo. Výstražný zvuk, o němž Nestor ví, že se při něm má vrátit do svého výběhu, nebyl nic platný. Je to nešťastné, ale nedalo se to předvídat. Stále to jsou divoká zvířata a takové věci se v přírodě stávají,“ řekl stanici VRT NWS tiskový mluvčí parku Bellewaerde Filip Van Dorpe.

Všichni tři lvi byli převezeni do parku ve městě Ypry před několika týdny a ošetřovatelé jim dopřávali čas, aby se postupně poznávali. Ve středu pak pustili Nestora a Maju do výběhu společně.

Navzdory incidentu je Nestor dál považován za samce nepostradatelného pro chov svého druhu. Zhruba za měsíc má být podle belgických médií představen lvici Numě.

Lvice Maya přišla se svou sestrou Numou z českého zoo, lev Nestor pochází ze Zoo Antverpy. Záměrem bylo, aby se tam zvířata nakonec rozmnožila.

Zvířata se postupně poznávala. Nejprve se tak stalo uvnitř, pak se střídali ve venkovním výběhu. Vzájemné seznamování lvů je vždy risk, ale podle veterináře setkání vždy dopadla dobře.

Zpočátku se zdálo, že se nic neděje, ale najednou se atmosféra změnila a lev kousl lvici do krku. „Z jednoho okamžiku na druhý se otočil vypínač. Najednou se všechno změnilo a zvířata se začala prát. Nestor chytil Maju pod krkem a už ji nepustil,“ řekla veterinářka Melissa Nolletová.

„Nemůžeme do toho jen tak skočit, nechceme zvířatům ublížit. Snažili jsme se Nestora rozptýlit mimo jiné vodou a peletovací pistolí s kukuřicí, ale to nezabralo,“ řekla veterinářka. Lvice Maya útok nepřežila.